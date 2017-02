Arrivée d'un chef français au Casino de Montréal - La CAQ veut le détail des 11 M$ dépensés par Loto-Québec







QUÉBEC, le 20 févr. 2017 /CNW Telbec/ - «?Le ministre des Finances, Carlos Leitão, doit rendre publique immédiatement l'ensemble des documents entourant la somme de 11 millions de dollars octroyée par Loto-Québec pour mettre en place un restaurant au Casino de Montréal et qui comprend la venue du chef français Joël Robuchon. Le gouvernement libéral doit nous dire comment cette somme a été négociée, puisqu'elle a été donnée sans appel d'offres, et si les contribuables en auront vraiment pour leur argent. Ils ne peuvent pas rester dans le flou comme ça?», a dénoncé le porte-parole de la Coalition Avenir Québec en matière de finances publiques, François Bonnardel.

Rappelons que Loto-Québec a retenu les services du chef cuisinier Joël Robuchon, originaire de la France, pour mettre en place un restaurant au Casino de Montréal. Or, l'ensemble de cette entente, qui comprend l'aménagement de ce restaurant et la venue de M. Robuchon, a été conclu sans procédure d'appel d'offres et sans qu'aucune candidature québécoise n'ait été étudiée.

«?Ça va complètement à l'encontre des standards qu'on essaie d'inculquer aux organismes publics en matière d'appels d'offres publics. Personne ne met en doute les compétences de M. Robuchon. Là n'est pas la question. Le problème, c'est que les Québécois viennent de signer un chèque de 11 millions de dollars avec un bandeau sur les yeux?! Il est tout de même ahurissant de voir une société d'État faire preuve d'aussi peu de transparence. 11 millions de dollars, ce n'est pas rien?! Les Québécois sont en droit de savoir que leur argent est utilisé à bon escient et qu'il servira véritablement placer l'industrie culinaire du Québec sur la carte. Tous les détails de l'entente doivent être rendus publics, dès aujourd'hui?», a réclamé François Bonnardel.

Le leader parlementaire de la CAQ a également regretté de voir le Québec écarté des plans du gouvernement. Rien ne justifie le fait que nos chefs québécois, dont plusieurs ont une renommée mondiale, aient été écartés de cette opportunité en or. «?Le Casino de Montréal est un endroit visité par des millions de personnes chaque année, provenant des quatre coins du monde. Un chef cuisiner d'ici aurait permis au Québec de rayonner auprès de touristes internationaux, mais visiblement, Carlos Leitão n'a pas le goût de voir le Québec profiter d'une telle vitrine?», a conclu François Bonnardel.

