Nous embauchons - Assistez à un exposé sur les carrières concernant le « Rôle des femmes dans le milieu policier »

NEWMARKET, ON, le 20 févr. 2017 /CNW/ - La GRC cherche à recruter des femmes faisant preuve de motivation et de dévouement pour faire partie de son équipe. Découvrez comment vous pourriez faire partie de la force de police nationale du Canada au cours d'une présentation de recrutement spéciale à l'intention des femmes.

De gendarme à commissaire, toutes les possibilités existent pour les femmes dévouées et fières qui oeuvrent au sein de cette organisation au riche patrimoine. Depuis 1974, les femmes jouent un rôle important en tant que policières de la GRC aux quatre coins du pays et dans le monde entier. Elles peuvent exercer une influence positive sur la collectivité, tout en bénéficiant de nombreuses possibilités d'avancement et de perfectionnement dans des dizaines de groupes spécialisés.

À l'heure actuelle, 21,5 % des officiers de la GRC sont des femmes. La GRC s'est engagée à augmenter le ratio de policières dans ses rangs jusqu'à 30 % afin de mieux représenter les collectivités qu'elle sert dans tous le pays.

Cet exposé sur les carrières concernant le « Rôle des femmes dans le milieu policier » constitue une occasion unique de rencontrer des recruteurs et d'écouter des policières qui portent fièrement l'uniforme de la GRC raconter leurs expériences de carrière. Un agent de recrutement expliquera le processus pour postuler, présentera les avantages d'une carrière policière, donnera des conseils et répondra aux questions. Les exposés auront lieu à Toronto, Newmarket et Woodstock aux dates suivantes :

Jeudi 2 mars à 16 h

Tour du Centre Eaton, Cadillac Fairview

20 Queen Street West, Front Lobby

Toronto, Ontario

Mercredi 8 mars à 16 h

Détachement de Toronto Nord de la GRC

345 Harry Walker Parkway South

Newmarket, Ontario

Jeudi 9 mars à 13 h

Women's Employment Resource Centre

424 Dundas Street

Woodstock, Ontario

La GRC est à la recherche de personnes de partout au pays qui souhaitent rejoindre ses rangs. Si vous ou une personne que vous connaissez songez à faire carrière dans la police à la GRC, visitez le site carrieresgrc.ca .

Salaire concurrentiel et avantages sociaux : Les policiers de la GRC ont un bon salaire et leurs avantages sociaux de base comprennent l'assurance médicale et dentaire, l'assurance-vie et les meilleures indemnités de maternité et indemnités parentales au pays.

Les policiers de la GRC ont un bon salaire et leurs avantages sociaux de base comprennent l'assurance médicale et dentaire, l'assurance-vie et les meilleures indemnités de maternité et indemnités parentales au pays. Soyez prêt à agir dès la sortie de l'école : Au terme de votre formation à l'École de la GRC, vous commencerez tout de suite votre carrière dans les services de police généraux.

Au terme de votre formation à l'École de la GRC, vous commencerez tout de suite votre carrière dans les services de police généraux. Plus de 150 domaines de spécialisation : Après seulement trois ans aux services généraux, vous avez la possibilité d'explorer divers cheminements de carrière spécialisée.

Après seulement trois ans aux services généraux, vous avez la possibilité d'explorer divers cheminements de carrière spécialisée. Indemnité de formation des cadets : Les cadets en formation à l'École de la GRC reçoivent une indemnité dès le premier jour.

Les cadets en formation à l'École de la GRC reçoivent une indemnité dès le premier jour. Possibilités de voyage et de perfectionnement : Vous commencerez votre carrière en travaillant au Canada et pourriez avoir l'occasion de participer à des missions à l'étranger ou encore de vous spécialiser dans un domaine comme l'analyse judiciaire ou les renseignements sur la cybercriminalité.

« Dans l'exercice de leur métier, les policières et les policiers apportent chacun un point de vue différent, ce qui nous permet d'adopter une approche équilibrée pour résoudre les problèmes et nouer des liens au sein des collectivités que nous servons. Nous pensons que plus nous serons diversifiés pour ce qui est du sexe, de l'origine ethnique, de la religion et de l'orientation sexuelle, meilleurs nous serons pour servir tous les Canadiens. »

- Sgt. Michelle Welsh, Gendarmerie royale du Canada

