Campagne annuelle de financement 2017 du Dispensaire diététique de Montréal







Amasser 150 000 $ pour permettre à 150 femmes en situation de précarité de donner vie à des bébés en santé.

MONTRÉAL, le 20 févr. 2017 /CNW Telbec/ - C'est sous la présidence d'honneur de M. Sean Finn, vice-président exécutif Services corporatifs et chef de la direction des Affaires juridiques du CN que le Dispensaire diététique de Montréal (Dispensaire) tient actuellement sa grande campagne annuelle de financement 2017. Son objectif : amasser la somme de 150 000 $ et permettre ainsi, en cours d'année, à 150 femmes en situation de précarité (à très faible revenu) de se nourrir adéquatement pendant leur grossesse et de donner vie à des bébés en santé. Lancée le 14 février dernier, la campagne se terminera le 12 mai prochain par la tenue de la 5e édition du Lunch-bénéfice du Dispensaire, un événement annuel organisé dans le cadre de la fête des Mères.

À propos de la campagne annuelle du Dispensaire

Il y a plusieurs façons de contribuer à la campagne annuelle du Dispensaire : faire un don ou participer à la réussite de la 5e édition du Lunch-bénéfice de la fête des Mères du Dispensaire (acheter des billets - devenir un partenaire de l'événement - offrir un article pour l'encan à la criée et silencieux).

www.jedonneenligne.org/dispensaire

D'autres membres de la communauté d'affaires de Montréal se sont joints à M. Finn pour contribuer à l'atteinte de l'objectif financier de la campagne.

Il s'agit de : Mme Marie-Christine Lemerise, avocate en droit des affaires, Delegatus services juridiques inc. et présidente du CA du Dispensaire, Mme Marie-Élaine Thibert, chanteuse et porte-parole du Dispensaire, M. Jean-François Bazinet, président, Bazinet et assossié(e)s inc., M. Ryan Beck, associé, Services consultatifs, EY, Mme Esther Bégin, animatrice, documentariste et auteure, Mme Nathalie Bussières, Optimum Talent, M. Alexandre Doire, consultant, Spencer Stuart, M. Michael Fovero, vice-président et directeur principal Services bancaires privés, BMO Banque Privée, Mme Sophie Gaudet, directrice de groupe, Service conseil, Tank, M. Laurent Giguère, leader national de groupe sectoriel, Transport, KPMG, M. Jean-Marc Huot, associé, Stikeman Elliott, Mme Dominique Lapierre, directrice, administrateur des programmes du FMC, Téléfilm Canada et Mme Catherine Morfopos, associée, KPMG.

À propos du Dispensaire

Fondé en 1879 et mettant en pratique la méthode d'inter­vention nutritionnelle Higgins©, qu'il a lui-même développée, le Dispensaire est le chef de file en nutrition sociale adaptée aux femmes enceintes en situation de précarité au Québec. Depuis le début des années 60, il aide, en moyenne et annuellement, près de 1 500 de ces femmes du Grand Montréal à se nourrir adéquatement pendant leur grossesse et à donner vie à des bébés en santé. Pour réaliser sa mission, le Dispensaire s'appuie sur une équipe de travail composée de diététistes/nutritionnistes, d'intervenantes communautaires, de spécialistes en périnatalité et en lactation ainsi que sur celles de ses bénévoles.

SOURCE Dispensaire diététique de Montréal

Communiqué envoyé le 20 février 2017 à 13:19 et diffusé par :