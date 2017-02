Chubb nomme Adrian Matthews en qualité de directeur de l'exploitation pour l'Europe continentale







LONDRES, le 20 février 2017 /PRNewswire/ -- Chubb a annoncé aujourd'hui la nomination d'Adrian Matthews, actuellement vice-président directeur et responsable régional des grands comptes pour les régions du Midwest, du Canada et du nord-est en Amérique du Nord de la société, en tant que directeur de l'exploitation pour l'Europe continentale.

Dans son nouveau rôle, Adrian sera chargé de la performance et du développement de la gamme des produits biens et risques de Chubb ainsi que de la fonction de vente et de distribution de la société en Europe continentale. Il succédera à Steve Reiss, qui est récemment retourné aux États-Unis pour diriger la pratique de l'industrie des biens immobiliers et du tourisme nord-américaine de Chubb. Adrian travaillera depuis Paris, où il sera placé sous la responsabilité de Jeff Moghrabi, président de division pour l'Europe continentale. Il occupera le poste avant la fin du premier trimestre 2017.

Adrian dispose de 32 ans d'expérience dans l'industrie des assurances. Avant d'assumer son rôle actuel, il a travaillé en tant que directeur de l'exploitation pour la région Midwest de Chubb de 2012 à 2015. Avant de rejoindre ACE en tant que responsable principal des souscriptions pour le risque en 1993, il a occupé des postes de souscripteur chez Royal Insurance et Hartford Insurance.

Jeff Moghrabi, président de division pour l'Europe continentale, a déclaré :

« Adrian est un précieux complément à notre équipe. Sa nomination reflète l'engagement de Chubb à recourir pleinement à ses meilleurs talents pour partager les connaissances et meilleures pratiques dans le monde entier. Dans un marché d'assurance mature tel que celui de l'Europe continentale, le leadership, l'expérience et les résultats avérés d'Adrian dans l'une de nos régions américaines les plus chargées seront un atout majeur. Je lui souhaite la bienvenue en Europe continentale et à Paris et je suis impatient de travailler avec lui pour renforcer davantage nos propositions de produits et notre stratégie de distribution. »

À propos de Chubb

Chubb est la plus grande compagnie d'assurance de biens et de risques cotée en bourse au monde. Avec des activités dans 54 pays, Chubb propose des assurances de biens et de risques personnelles et commerciales, des assurances individuelles contre les accidents et des assurances complémentaires de santé, de la réassurance et des assurances-vie à un groupe diversifié de clients. En tant que société de souscription, nous évaluons, assumons et gérons les risques avec connaissance et discipline. Nous nous occupons des sinistres et les indemnisons équitablement et rapidement. La société se définit par son offre étendue de produits et services, ses vastes capacités de distribution, son exceptionnelle santé financière et ses activités locales dans le monde entier. La société mère Chubb Limited est cotée à la bourse de New York (NYSE : CB) et fait partie de l'indice S&P 500. Chubb dispose de bureaux administratifs à Zurich, New York, Londres et à d'autres endroits et emploie environ 31 000 personnes dans le monde entier. Des informations supplémentaires peuvent être consultées sur : chubb.com/uk

