Honorine Youmbissi est nommée directrice des communications et de la promotion des arts et des lettres au CALQ







QUÉBEC, le 20 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) est heureux d'accueillir au sein de son équipe Mme Honorine Youmbissi à titre de directrice des communications et de la promotion des arts et des lettres. Sa nomination s'est effectuée à la suite d'un concours public.

Honorine Youmbissi sera responsable des plans de communications interne et externe, des relations avec les médias et de la promotion et la visibilité des activités du CALQ. Elle agira comme conseillère stratégique en matière de communications et d'affaires publiques et coordonnera l'édition et la diffusion des publications du CALQ ainsi que le développement du site Web et l'utilisation des réseaux sociaux. Mme Youmbissi travaillera à Montréal et sera à la tête d'une équipe de cinq personnes. Elle entrera en poste le 6 mars prochain.

« Honorine Youmbissi est reconnue pour son sens de la communication stratégique, son engagement, son dynamisme et sa polyvalence. Son éthique, son esprit d'analyse, sa capacité de mobilisation et son aptitude à travailler sous pression pour faire face à des échéanciers serrés lui permettront de relever les défis du poste qui lui est confié », a affirmé la présidente-directrice générale du CALQ, Mme Anne-Marie Jean.

Détentrice d'une maîtrise en sciences (économie et finances internationales) de l'Université de Montréal et diplômée des HEC, Honorine Youmbissi est également riche d'une expérience en communication et relations publiques. Elle est engagée dans le milieu culturel depuis près de 20 ans à titre bénévole ou professionnel. Elle a notamment participé à la création du festival Montréal complètement Cirque au cours de son passage à la TOHU. Jusqu'à tout récemment elle était responsable des activités de communication à la Ville de Montréal où elle a, entre autres, travaillé à la mise en oeuvre du plan stratégique de l'arrondissement de Verdun. Elle possède une bonne connaissance des relations entre le milieu culturel et les différents paliers de gouvernement.

Conseil des arts et des lettres du Québec

Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le CALQ soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion et le rayonnement au Québec, au Canada et à l'étranger. Le CALQ est une société d'État financée par le ministère de la Culture et des Communications. www.calq.gouv.qc.ca

Renseignements

Geneviève Picard

Conseillère en communications et webmestre

Direction des communications et de la promotion des arts et des lettres

Conseil des arts et des lettres du Québec

Tél. : 514 864-4293 ou 1 800 608-3350

www.calq.gouv.qc.ca

SOURCE Conseil des arts et des lettres du Québec

Communiqué envoyé le 20 février 2017 à 13:00 et diffusé par :