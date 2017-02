Manufacturiers et Exportateurs du Québec revient satisfaite du Rendez-vous national de la main-d'oeuvre







Les entreprises manufacturières ont été entendues par le premier ministre à Québec

MONTRÉAL, le 20 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) est heureuse des conclusions du premier Rendez-vous national sur la main-d'oeuvre qui s'est tenu à Québec les 16 et 17 février en compagnie du premier ministre Philippe Couillard et des membres de son cabinet.

Ce Rendez-vous a confirmé la volonté du gouvernement du Québec de faire de l'éducation une responsabilité de plus en plus partagée entre l'État et les entreprises au moment où celles-ci devront opérer des changements technologiques de plus en plus rapidement pour demeurer concurrentielles. Une plus grande agilité des structures de l'État et des programmes d'études, davantage de stages en entreprise et la formation continue en milieu de travail font partie des mesures discutées et retenues. Le gouvernement a retenu la suggestion de MEQ de créer dès maintenant un comité qui aura pour tâche d'identifier le type d'emplois à pourvoir d'ici 5 ans.

MEQ est très heureuse également qu'un meilleur accompagnement des entreprises dans leur gestion des RH et de la diversité trône au sommet des conclusions du gouvernement dans son communiqué de presse diffusé vendredi. MEQ en a spécifiquement fait la demande à de nombreuses reprises pendant le Rendez-vous, arguant que la plupart des PME manufacturières ne sont pas suffisamment outillées pour prévoir les besoins en RH à moyen et long terme. Il en va de même pour gérer la diversité en milieu de travail. Le Québec perd encore trop de travailleurs issus des différentes communautés au profit de l'Ontario en raison d'un manque de ressources et d'expertise pour mieux les intégrer.

MEQ a également demandé au gouvernement de traiter plus rapidement et de façon moins complexe les besoins des entreprises en regard de la main-d'oeuvre qualifiée étrangère, comme leur accueil, la reconnaissance de leurs compétences et les mesures de rétention une fois qu'ils sont intégrés. Le sondage effectué avant le sommet auprès des membres indique que c'est la priorité numéro un.

MEQ est très heureuse enfin que le gouvernement confirme sa volonté de mieux valoriser les métiers manufacturiers. Des campagnes publiques devraient voir le jour prochainement. MEQ souligne enfin la décision du premier ministre de rendre permanent les travaux du comité de pilotage du Rendez-vous dont MEQ fait partie.

Que fait-on pour vous aider ?

MEQ est le leader pour vous aider à régler vos défis en matière de main-d'oeuvre qualifiée, d'innovation et d'exportation. Nous discutons de ces enjeux avec les autorités compétentes et les gouvernements afin de trouver des solutions. Nous offrons du support personnalisé, un calendrier riche en événements et du réseautage entre dirigeants. Nous sommes aussi les plus influents sur la place publique, les tribunes et les médias. Et nous en discutons avec vous, lors de l'une de nos nombreuses visites en usine pour prendre le pouls.

MEQ discute aussi avec les gouvernements des questions reliées à la fiscalité et à la réglementation, afin d'avoir un environnement d'affaires plus concurrentiel au Québec. Forts de plus de 1100 membres, nous sommes les seuls à agir à la grandeur du pays grâce à notre composante nationale Canadian Manufacturers and Exporters.

MEQ contribue à votre croissance. Nous sommes une valeur ajoutée dans votre plan d'affaires.

SOURCE Manufacturiers et exportateurs du Québec

Communiqué envoyé le 20 février 2017 à 12:57 et diffusé par :