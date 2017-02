Baisses significatives des prix pour les impressions publicitaires grand format







BRUXELLES, February 20, 2017 /PRNewswire/ --

De nouveaux produits viennent élargir la gamme en Large Format Printing (LFP)

Juste à temps pour le commencement de la nouvelle saison des salons, Onlineprinters baisse ses prix pour divers produits d'impression grand format. Les clients peuvent profiter de réductions de prix allant jusqu'à 25 %. Ces réductions s'avèrent possibles grâce à l'optimisation des processus de production. « L'optimisation permanente de notre production fait partie du concept de notre entreprise. Étant donné que nos clients doivent également profiter de ces améliorations des processus, nous adaptons régulièrement nos prix à leur avantage », explique Dr. Michael Fries, CEO de Onlineprinters GmbH.

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/469831/Online_printers.jpg )



Aperçu de toutes les réductions de prix

Les prix des plots ont été baissés de 25 %. Les plaques alvéolaires et les drapeaux avec ou sans potence sont disponibles 20 % moins cher. Les prix des panneaux publicitaires grand format baissent de quelques 20 %. Les réductions de prix sont valables en permanence et s'appliquent dès à présent.

Nouveau dans la gamme : City-Light-Poster et Pop-up-Tower

En 2016 déjà, en plus d'avoir réduit les délais de livraison et élargi ses services, Onlineprinters avait accueilli 80 nouveaux produits dans sa gamme afin de permettre un One-Stop-Shopping au client. L'entreprise va poursuivre cette stratégie en 2017 : Ce sont les affiches City-Light, repris dans la boutique depuis janvier, qui ont fait le premier pas. Les clients peuvent choisir entre trois qualités de papier, le papier affiche 120 g/m², le film Blacklit 210 µm et le papier indoor 140 g/m².

Les nouveaux Pop-up-Tower seront prochainement disponibles dans notre boutique en ligne. Il s'agit de colonnes publicitaires montables rapidement et sans outil. Elles ressemblent à des colonnes Morris et conviennent à l'affichage publicitaire en intérieur. « Avec les systèmes pour salons, il s'agit avant tout de proposer au client des systèmes publicitaires qui sont montables et démontables rapidement tout en attirant l'attention. C'est pour cette raison que les Pop-up Tower et les Zipper-Walls, que nous avons intégrés à la gamme fin 2016, constituent d'excellentes solutions pour la présentation sur des salons et autres évènements similaires », explique Dr. Michael Fries.

Au sujet de l'entreprise

La société Onlineprinters GmbH compte parmi les plus grandes imprimeries en ligne d'Europe. Avec son message publicitaire « Imprimer en ligne, tout simplement ! », l'entreprise dispose de 16 boutiques en ligne sur lesquels sont commercialisés des produits d'impression à plus de 600 000 clients dans 30 pays d'Europe. La large gamme de produits compte plus de 1 400 imprimés, des cartes de visite, papier à lettres et flyers en passant par les catalogues et brochures jusqu'au matériel publicitaire grand format. Pour réussir un tel succès, la production d'imprimés personnalisés s'appuie sur le concept d'industrie 4.0 qui repose sur trois piliers : la commercialisation en ligne, une production entièrement intégrée de la commande jusqu'à l'expédition ainsi que l'impression groupée. Cette dernière consiste à produire collectivement ce que l'on appelle des formes groupées (les amalgames) de plusieurs commandes d'impression, ce qui permet de réduire les coûts et de préserver l'environnement. Les clients disposent de différentes options comme l'impression express (production le même jour ouvré), l'expédition express, la production climatiquement neutre et le format libre (indication de formats personnalisés) sur certains produits. La société Onlineprinters GmbH emploie environ 650 salariés et produit chaque année plus de deux milliards d'imprimés.

Article vidéo « Produits d'impression grand format » :

https://www.youtube.com/watch?v=ttS6wyvUzMc&index=3&list=PLEriQeICU0is0ZH0gUtQhfU93mjntjW8K

Contact de presse :

Onlineprinters GmbH

Patrick Piecha

Direction presse & relations publiques

Rudolf-Diesel-Straße 10

91413 Neustadt an der Aisch

Allemagne

Tél. : +49-9161-6209807

+49-174-3077250

press@onlineprinters.be

http://www.onlineprinters.be



Communiqué envoyé le 20 février 2017 à 12:58 et diffusé par :