Le comité exécutif de la Ville de Montréal reconnaît l'importance des conseils consultatifs







MONTRÉAL, le 20 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Dans le contexte de l'obtention du statut de métropole visant l'augmentation de l'autonomie et des pouvoirs de la Ville de Montréal, le maire de Montréal, M. Denis Coderre, a tenu à rappeler l'importance des conseils consultatifs montréalais que sont le Conseil Jeunesse de Montréal, le Conseil des Montréalaises et le Conseil interculturel de Montréal de même que leur rôle primordial pour l'Administration municipale. Le maire a par ailleurs annoncé que le comité exécutif de la Ville s'est dorénavant engagé à répondre officiellement aux avis qui seront déposés par ceux-ci. Cette nouvelle mesure assurera un suivi encore plus rigoureux des avis et recommandations des conseils consultatifs.

« Le nouveau statut de métropole accorde à la Ville une autonomie décisionnelle dans de nombreux domaines notamment en ce qui a trait à l'abolition et à la création d'organismes consultatifs. Il offre l'occasion de définir un modèle montréalais de consultation et de concertation toujours plus avant-gardiste et en perpétuelle évolution. Ainsi, non seulement notre Administration compte-t-elle maintenir en place les conseils consultatifs actuels, mais elle souhaite leur accorder à terme un rôle plus prépondérant au sein des enjeux municipaux tout en leur procurant une reconnaissance et une notoriété à la hauteur de leur contribution », a déclaré le maire de Montréal.

Rappelons que le projet de loi 121 augmentant l'autonomie et les pouvoirs de la Ville de Montréal, métropole du Québec, accorde à la Ville le pouvoir de décider d'instaurer ou de modifier ses conseils consultatifs sans avoir à impliquer un lourd processus législatif. Il permet à la Ville de bonifier le fonctionnement ou encore de créer, au fil des ans, les conseils consultatifs qu'il juge nécessaires sans devoir, au cas par cas, obtenir l'autorisation au gouvernement pour modifier sa Charte. Ce pouvoir habilitant accorde ainsi à la Ville une plus grande souplesse pour faire évoluer ses mécanismes de consultation et de concertation des acteurs de la société civile.

La contribution des conseils consultatifs montréalais est indéniable, pour preuve les récents avis suivants produits par le Conseil jeunesse de Montréal, le Conseil des Montréalaises et le Conseil interculturel de Montréal :

Le Conseil des Montréalaises (CM)

Le Conseil des Montréalaises est l'instance consultative auprès de l'Administration municipale en ce qui a trait à l'égalité entre les femmes et les hommes et à l'avancement des femmes.



Mandaté par la Ville de Montréal pour effectuer un suivi de l'application de la politique d'égalité et de son plan d'action, le CM a récemment produit un avis sur le Bilan du plan d'action 2008-2012 pour une participation égalitaire des femmes et des hommes à la vie de Montréal. Ce document présente les principaux constats et réflexions des membres du Conseil des Montréalaises.

Le Conseil jeunesse de Montréal (CjM)

Le Conseil jeunesse de Montréal est un conseil consultatif créé en 2002 qui a pour mandat de conseiller le maire et le comité exécutif sur toutes les questions relatives aux jeunes.

Récemment, le CjM a produit un avis portant sur l'entrepreneuriat jeunesse intitulé « J'entreprends ma ville » dressant un portrait de la Ville de Montréal en matière d'entrepreneuriat de même qu'un portrait des jeunes entrepreneurs montréalais. Des recommandations en lien avec la thématique abordée ont également été émises.

Le Conseil interculturel de Montréal (CIM)



Institué en vertu d'une loi de l'Assemblée nationale du Québec, le Conseil Interculturel de Montréal (CiM) est un organisme de consultation et d'échanges en matière de relations interculturelles.

Le CiM a récemment dressé un portrait médiatique de l'intégration économique des immigrants dans la métropole et produit un avis sur l'impact des médias, l'importance du dialogue et la nécessité d'une prise de parole: vers un nouveau pacte pour un meilleur vivre-ensemble. Le CiM a aussi produit un avis sur un projet de musée de l'immigration à Montréal visant à valoriser le patrimoine immigrant.

