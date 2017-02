Prolongement de l'avenue Souligny - Carole Poirier et Maka Kotto proposent un tracé alternatif







MONTRÉAL, le 20 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La députée d'Hochelaga-Maisonneuve et porte-parole du Parti Québécois pour la métropole, Carole Poirier, et le député de Bourget, Maka Kotto, demandent au ministère des Transports de modifier le tracé du prolongement de l'avenue Souligny pour qu'il emprunte l'axe sud du nouveau boulevard de l'Assomption.

Le ministère des Transports (MTQ) prépare présentement un scénario de prolongement de l'avenue Souligny vers l'ouest, au-delà de sa limite actuelle, à la rue Dickson. Ce nouveau tronçon - qui traverserait la zone de la future Cité de la logistique, sur les terrains de l'ancienne Canadian Steel - croiserait sur son chemin le nouveau boulevard de l'Assomption Sud, pour ensuite effectuer un virage vers le sud, juste avant les voies ferrées du CN, pour rejoindre un nouvel accès au Port de Montréal, à la hauteur de la rue Notre-Dame.

Or, si le nouveau tronçon de l'avenue Souligny empruntait le tracé sud du boulevard de l'Assomption, il serait plus éloigné des immeubles résidentiels, ce qui s'avérerait un net avantage pour les résidents du secteur et leur qualité de vie.

« Dans Hochelaga-Maisonneuve, la Biscuiterie Viau, la coop d'habitation Petit train de Viauville, les rues Ontario, Vimont, La Fontaine, Adam, Sainte-Catherine ainsi que le Centre de soins prolongés Grace Dart risquent de se retrouver à un jet de pierres du prolongement de l'avenue Souligny, sur laquelle circulera une partie du trafic du Port de Montréal. Il est important pour la quiétude, la santé et la sécurité des résidents du secteur de parer aux effets de ce nouvel axe routier. Faire passer Souligny par de l'Assomption éviterait à des centaines de personnes d'avoir une autre route bruyante et fréquentée dans leur environnement immédiat », a déclaré Carole Poirier.

« Nous croyons que le ministre des Transports comprendra la situation et l'importance de voir le futur tracé de l'avenue Souligny respecter la quiétude des gens d'Hochelaga?Maisonneuve et de Mercier. Il se tient beaucoup de discussions autour du futur pôle logistique en ce moment, et c'est tant mieux. Nous ajoutons aujourd'hui notre voix pour que l'aménagement routier dans un des derniers grands espaces vacants de nos circonscriptions soit optimal pour tout le monde », a pour sa part indiqué Maka Kotto.

SOURCE Aile parlementaire du Parti Québécois

Communiqué envoyé le 20 février 2017 à 12:16 et diffusé par :