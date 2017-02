Déclaration du gouverneur général du Canada à Stockholm, en Suède, en présence du premier ministre Stefan Löfven







STOCKHOLM, SUÈDE, le 20 févr. 2017 /CNW/ - J'aimerais d'abord remercier Leurs Majestés le roi Carl XVI Gustaf et la reine Silvia de nous avoir invités, mon épouse, Sharon, et moi à mener cette visite d'État en Suède. Nous sommes ravis d'être ici.

Je remercie aussi le premier ministre Löfven de m'avoir rencontré pour discuter de la relation entre le Canada et la Suède. Notre discussion a été des plus chaleureuses et productives.

Aujourd'hui, nous commençons officiellement notre visite de quatre jours en Suède. Nous sommes touchés par l'aimable hospitalité qui nous a été témoignée jusqu'à présent.

Nous sommes très fiers d'être accompagnés d'une délégation diversifiée et exceptionnelle de Canadiens talentueux et dévoués, y compris l'honorable Kirsty Duncan, la ministre des Sciences du Canada. Comme nous, ces gens cherchent à renforcer la collaboration entre nos deux pays.

Nous sommes impatients de découvrir votre magnifique pays et de rencontrer ses habitants à Stockholm, Malmö, Lund et Göteborg.

Le Canada et la Suède entretiennent une amitié de longue date, ancrée dans des liens de peuple à peuple et nombre de valeurs et d'intérêts communs.

Nous maintenons des liens durables et exhaustifs dans des domaines comme le commerce, l'innovation, la culture, l'Arctique, l'éducation et la politique étrangère, pour ne nommer que ceux-là.

Alors, pourquoi avoir décidé d'entreprendre cette visite?

Parce que l'occasion se présentait.

Nous avons des possibilités à la fois nouvelles et excitantes de travailler ensemble. Le moment est propice aux partenariats, y compris dans le secteur commercial.

Dans un monde qui change rapidement, la relation entre le Canada et la Suède est plus importante que jamais. Certains domaines regorgent de potentiel, comme la recherche et l'innovation, la diversité et l'inclusion, ainsi que la durabilité et le développement de technologies propres.

Nous jouissons déjà de solides assises pour la coopération et nous pourrons les mettre à profit. D'ailleurs, il nous tarde de voir, au cours des prochains jours, les formes actuelles que prend notre collaboration.

L'innovation, l'inclusivité et la durabilité sont les thèmes de notre visite en Suède.

Une fois de plus, nous vous remercions de nous avoir invités dans votre merveilleux pays et nous sommes heureux de vous compter parmi les grands amis et partenaires du Canada.

David Johnston

