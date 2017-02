Frais facturés illégalement - Groupe de Voyages Villages plaide coupable

Le transporteur aérien ajoute une liaison entre Winnipeg et Abbotsford et 21 vols supplémentaires CALGARY, le 20 févr. 2017 /CNW/ - WestJet a annoncé aujourd'hui qu'elle compte relier deux de ses destinations de longue date grâce à l'ajout d'une...

ISTANBUL, Turquie, 20 février 2017 /PRNewswire/ -- Deer Jet a été sacrée « World's Best Private Jet Company » lors des World Tourism Awards 2017, mettant ainsi en évidence la conception unique et exceptionnelle et l'excellence de service de la...