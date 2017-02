Prudence pour vos travaux de rénovation!







MONTRÉAL, le 20 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La Régie du bâtiment du Québec (RBQ) lance pour une deuxième année la campagne publicitaire « Pas de licence. Pas de facture. Pas de recours! ». L'objectif de cette campagne est d'inciter les consommateurs, qui planifient des travaux de rénovation, à engager un entrepreneur détenant une licence ainsi qu'à obtenir un contrat pour leur protection. Cette campagne vise aussi à lutter contre l'évasion fiscale.

Diffusion

Pendant 4 semaines, 2 publicités télévisées de 15 secondes seront diffusées sur les ondes des grands réseaux francophones (Radio-Canada, Télé-Québec, TVA et Vtélé) et des réseaux spécialisés (Canal Vie, Canal D, Historia, TVA Sports, Z Télé, Moi & cie). Des articles paraîtront dans le journal The Gazette et seront relayés sur Twitter pour informer le public anglophone. Des bannières et d'autres publicités seront également intégrées dans divers sites Web francophones et anglophones.

Les publicités et les bannières auront un ton humoristique et illustreront le ridicule de certaines situations causées par des travaux bâclés pour lesquels le consommateur a finalement peu ou pas de recours.

Le public sera invité à consulter les sites Web maprotectionreno.ca (en français) ou myrenoprotection.ca (en anglais) pour en savoir davantage. Ils y trouveront des conseils pour choisir un entrepreneur, conclure un contrat et connaître les recours lorsqu'un problème survient avec un entrepreneur.

La RBQ

Présente partout au Québec, la RBQ a pour mandat de veiller à la qualité des travaux de construction et à la sécurité des personnes dans les domaines du bâtiment, de l'électricité, de la plomberie, du gaz, des équipements pétroliers, des appareils sous pression, des ascenseurs, des remontées mécaniques, des jeux et manèges et des lieux de baignade. La RBQ veille à l'application de la Loi sur le bâtiment et de la réglementation afférente dans les différents domaines techniques de sa compétence.

Source :

Sylvain Lamothe

Direction des communications

514 873-0688 ? 1 866 374-7747

SOURCE Régie du bâtiment du Québec

Communiqué envoyé le 20 février 2017 à 11:40 et diffusé par :