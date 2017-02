ABB et le Prof. Laurent Drissen de l'Université Laval honorés avec le Prix Synergie pour l'innovation 2017







Mesure des objets et phénomènes lointains dans l'espace avec une précision sans précédent

QUÉBEC, le 20 févr. 2017 /CNW Telbec/ - ABB a annoncé aujourd'hui que son partenariat de collaboration avec l'Université Laval pour le projet SITELLE ainsi que tous les projets antérieurs tel que SpIOMM ont été reconnus par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) avec un Prix Synergie pour l'innovation 2017.

Le prestigieux prix a été décerné à Mr Laurent Drissen (Université Laval) et Mr Frederic Grandmont (ABB Mesure et analyse de Québec) par David Johnston, Gouverneur général du Canada, lors d'une cérémonie tenue le 7 février dernier à Rideau Hall. Les lauréats ont passé une bonne partie de la journée au Parlement canadien où ils ont rencontré le Premier ministre Justin Trudeau, Kirsty Duncan, ministre des Sciences, et Mario Pinto, président du CRSNG.

Les Prix Synergie pour l'innovation, décernés annuellement, reconnaissent les exemples de collaborations qui constituent des modèles de partenariat efficace entre l'industrie et les universités, ou les collèges. Laurent Drissen, Professeur titulaire au Département de physique, de génie physique et d'optique et Groupe de recherche en astrophysique de l'Université Laval et ABB inc. se sont associés dans le but ambitieux de construire un nouvel instrument qui permettrait aux astronomes de voir les phénomènes lointains avec une grande précision.

En 2005, Laurent Drissen et ABB ont dévoilé le spectromètre imageur à transformée de Fourier appelé SpIOMM, qui permet d'observer, à l'aide d'un télescope de l'Observatoire du Mont-Mégantic, le spectre visible de toutes les sources de lumière dans un champ de vision cent fois plus grand qu'avec les autres spectromètres. La nouvelle technologie de M. Drissen et ABB inc. a fait une impression si forte que les partenaires se sont vu confier le mandat de construire un deuxième dispositif encore plus puissant, SITELLE, que les astronomes utilisent aujourd'hui avec le télescope Canada-France-Hawaï (CFHT), situé à Hawaï.

"Un investissement en recherche et développement c'est majeur chez nous, et c'est ce qui aide à créer l'économie de demain. Notre but était de faire une percée dans l'astronomie. Nous voulions démontrer qu'avec la technologie que nous avions en transformée de Fourier, nous pourrions produire un changement technologique qui profiterait à la communauté scientifique." a dit Marc Corriveau, Directeur général d'ABB Mesure et analyse, Québec, Canada.

SITELLE a débuté les opérations scientifiques au CFHT le 3 mars 2016. C'est l'instrument le plus compliqué à opérer en mode queue au CFHT. L'instrument possède à la fois les caractéristiques d'un imageur et d'un spectrographe et permet l'enregistrement de millions de spectres en une seule observation. Très peu d'instruments ont de telles capacités d'observation.

« Le fait que SITELLE soit accessible aux chercheurs de plusieurs pays dans le monde, c'est très important. Je ne voulais pas d'un appareil qui était construit juste pour nous, pour notre équipe. Plus il y aura de gens à l'international qui vont l'utiliser, mieux ce sera pour nous et pour ABB aussi ». mentionne Laurent Drissen.

Pour plus de détails sur le prix: http://www.nserc-crsng.gc.ca/Prizes-Prix/Synergy-Synergie/Profiles-Profils/Drissen-Drissen_fra.asp

Suivez les aventures de SITELLE en lisant les publications scientifiques relatant ses découvertes: http://www.cfht.hawaii.edu/Instruments/Sitelle/SITELLE_publications.php

