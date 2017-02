Des personnes immigrantes à l'avant-plan de la campagne « Ensemble, nous sommes le Québec »







MONTRÉAL, le 20 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Des personnes immigrantes de différentes origines et oeuvrant dans divers milieux seront au premier plan de la deuxième phase de la campagne « Ensemble, nous sommes le Québec ». Faisant la promotion du vivre-ensemble, la campagne a été lancée par le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion à l'automne 2016. Des capsules télédiffusées et des publireportages nous feront connaître les parcours d'intégration de Di-Thaï Hua, Nadia Jenai, Ricardo Robles, Rose Assoukouma et de Steven Miruho, dans leur milieu respectif.

« Il est primordial de partager ce constat : la diversité est une richesse pour le Québec et nous gagnons collectivement à nous ouvrir les uns aux autres et à mieux nous connaître dans notre vie quotidienne. Nous souhaitons illustrer par des témoignages authentiques l'importance de pouvoir s'épanouir dans une société inclusive », a déclaré Mme Kathleen Weil, ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion.

La première phase de la campagne mettait de l'avant des personnalités bien connues du public, soit Mme Alexandra Diaz et M. Patrice Bernier. La nouvelle phase de la campagne vise à susciter la même prise de conscience, cette fois avec des personnes moins connues, mais que nous pourrions fréquenter au quotidien. « Les personnes immigrantes arrivent au Québec avec des rêves et un grand désir de participer activement à la société. Avec cette campagne, nous avons l'occasion d'affirmer notre vivre-ensemble et de valoriser les relations interculturelles harmonieuses », a conclu la ministre Kathleen Weil.

Rappelons que la campagne « Ensemble, nous sommes le Québec » est une réalisation s'inscrivant dans la Politique québécoise en matière d'immigration, de participation et d'inclusion, Ensemble, nous sommes le Québec. Plusieurs volets distincts seront développés au cours des cinq prochaines années. Ceux-ci aborderont des thèmes tels que les jeunes, l'emploi, la discrimination systémique ou encore les préjugés.

Consultez le matériel de la campagne au :

www.midi.gouv.qc.ca/fr/dossiers/EnsembleQuebec.html

SOURCE Ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion

