Béliveau : voyez la bande-annonce de cette série à grand déploiement sur Historia!

MONTRÉAL, le 20 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Les premières images de la série dramatique Béliveau portant sur ce héros national ayant marqué le Québec, qui sera diffusée dès le 22 mars sur Historia, sont enfin dévoilées. Cette fiction originale à grand déploiement, une première pour la chaîne, met en vedette Pierre-Yves Cardinal dans la peau du célèbre numéro 4 Jean Béliveau et Madeleine Péloquin dans le rôle de sa femme Élise. Ils sont entourés de Patrice Bélanger (Boom Boom Geoffrion), Marc Beaupré (Henri Richard), Frédéric Blanchette (Butch Bouchard), Bruno Marcil (Maurice Richard), Matthew Harrison (Hartland Molson) et Stéphane Crête (René Lecavalier), entre autres. Jacques Savoie signe les textes alors que la réalisation est confiée à François Gingras.

Pour visionner la bande-annonce :

http://bit.ly/beliveauBA

Jean Béliveau a marqué le Québec. Symbole de réussite, tant sociale que professionnelle, le gentleman du hockey, vedette, homme d'affaires, mari et père de famille était admiré et respecté de tous. Constamment sous pression, cette légende du hockey dotée d'une force de caractère hors du commun a su se relever de nombreuses blessures. Entre 1950 et 1971, revisitez les moments charnières de la carrière de ce héros national natif de Victoriaville : ses débuts à Québec avec les Citadelles puis avec les As de Québec, son rôle de capitaine des Canadiens de Montréal et ses dix conquêtes de la Coupe Stanley. Considéré comme l'un des plus grands joueurs de hockey de l'époque, les jeunes cherchaient à l'imiter sur la glace alors que les plus vieux y voyaient un modèle de loyauté, de droiture et de résilience duquel s'inspirer.

Ce drame sportif de cinq épisodes de 60 minutes produit par Productions Pixcom sera diffusé dès le mercredi 22 mars à 22 h sur Historia, qui sera par ailleurs débrouillée du 1er au 31 mars. La série sera précédée, le mercredi 15 mars à 22 h, par un documentaire d'une heure narré par Gilbert Sicotte, parcourant la vie de Jean Béliveau à travers le témoignage de proches et d'anciens coéquipiers. Un webdocumentaire en sept chapitres sera également disponible sur historiatv.com à compter du 1er mars.

À propos de Corus Média

