Compressions budgétaires dans le réseau de la santé et des services sociaux - Des coupes qui touchent directement les professionnel-les en soins

MONTRÉAL, le 20 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Une analyse des budgets des établissements du réseau menée par la CSN, démontre que les secteurs où oeuvrent particulièrement les professionnel-les en soins sont touchés de plein fouet par les coupes gouvernementales, résultat direct de ses mesures d'austérité.

139 millions de dollars en 2016-2017

Pour l'année 2016-2017 uniquement, les établissements de santé et de services sociaux projettent de couper plus de 139 M$ dans les centres d'activité où travaillent notamment les infirmières, les infirmières auxiliaires et les inhalothérapeutes.

Ainsi, pour les soins spécialisés aux nouveau-nés, ou néonatalogie, les coupes atteindront près de 4,5 millions de dollars, alors que les soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants seront amputés de plus de 52 millions de dollars. Même scénario au bloc opératoire (21 M$), à l'urgence (28 M$) ainsi que dans les soins infirmiers donnés aux personnes en perte d'autonomie (17M$). Finalement, 11 M$ seront coupés dans les soins à domicile et 3 M$ en inhalothérapie.

Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie) - 4 413 816 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants -52 019 002 Bloc opératoire -21 318 390 Urgence -28 663 725 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie -17 827 398 Soins infirmiers à domicile -11 862 287 Inhalothérapie -3 057 666

-139 162 284

Impacts sur les professionnel-les en soins

Pour Marie-Josée Tremblay, vice-présidente de la Fédération de la santé et des services sociaux de la CSN, (FSSS-CSN), ces coupes ont un impact majeur sur les soins rendus à la population, mais aussi sur les professionnel-les en soins du réseau qui, quotidiennement doivent soigner dans des conditions de plus en plus difficiles. « La surcharge de travail et l'épuisement sont devenus le lot des professionnel-les en soins du réseau. Depuis 2011, nous constatons que les conditions se détériorent. Et lorsqu'on voit ce qui nous attend encore cette année, on ne peut que se demander combien de temps le réseau résistera-t-il. Ce dernier est complétement étranglé, et le ministre Gaétan Barrette doit réagir », déclare Mme Tremblay, infirmière au CIUSSS du Saguenay-Lac-St-Jean.

De son côté, Nadine Lambert, secrétaire-générale et trésorière de la FSSS-CSN, déplore que le gouvernement n'arrive même plus à atteindre ses propres objectifs, étant donné l'ampleur des coupes. « Ce que l'analyse de la CSN vient démontrer, c'est que lorsque nous jumelons toutes ces coupes (sous-financement et mesures d'optimisation), nous constatons que des objectifs comme l'amélioration des soins auprès des personnes en perte d'autonomie deviennent tout simplement impossibles à atteindre. Nous ne sommes plus ici dans un contrôle des dépenses, mais bel et bien dans des coupes directes », a dénoncé Nadine Lambert, infirmière au CHU Sainte-Justine.

Le 15 février, lors d'une conférence de presse présentant son analyse, la CSN avait exigé que le gouvernement profite du prochain budget pour rétablir la situation, en réinvestissant de façon massive dans le réseau.

