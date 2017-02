WestJet bonifie son horaire estival







Le transporteur aérien ajoute une liaison entre Winnipeg et Abbotsford et 21 vols supplémentaires

CALGARY, le 20 févr. 2017 /CNW/ - WestJet a annoncé aujourd'hui qu'elle compte relier deux de ses destinations de longue date grâce à l'ajout d'une liaison entre Winnipeg et Abbotsford. Le transporteur aérien a également annoncé aujourd'hui l'ajout de 21 vols à l'échelle de son réseau, qui desserviront tant les voyageurs d'affaires que d'agrément.

À compter du 30 avril 2017, Abbotsford deviendra la 13e destination sans escale de WestJet à partir de Winnipeg, et le transporteur aérien augmentera la fréquence de ses vols vers Edmonton et Hamilton. WestJet dessert Abbotsford depuis 1997 et Winnipeg depuis 1996.

À compter du 30 avril, le transporteur aérien augmentera le nombre de vols sans escale entre Abbotsford et Edmonton, qui passera de 13 à 20 vols par semaine, et le service entre Winnipeg et Edmonton passera de 21 à 24 vols par semaine. Le service quotidien entre Winnipeg et Hamilton commencera le 1er mai. Grâce à ces ajouts, WestJet effectuera 60 départs par semaine d'Abbotsford et 204 départs de Winnipeg d'ici mai 2017, renforçant ainsi la position de WestJet au premier rang des transporteurs aériens dans ces deux marchés.

« WestJet s'est forgé une réputation de leader au Canada en matière de bas tarifs depuis 1996, et ces vols viennent consolider cette position », a déclaré Brian Znotins, vice-président, Planification du réseau, Alliances et Développement corporatif de WestJet. « Depuis plus de 20 ans, WestJet dessert avec fierté et constance la population d'Abbotsford, de la vallée du bas Fraser et de Winnipeg, alors que plusieurs autres transporteurs aériens s'y sont succédé, sans y rester. Nous comptons maintenir notre réputation de leader en matière de bas tarifs au Canada à mesure que la concurrence se fera plus vive. Nous sommes heureux de relier deux marchés importants de WestJet cet été. »

« La croissance de WestJet à Abbotsford est une excellente nouvelle pour notre ville, puisque notre population continue de croître à un rythme inégalé dans la vallée du Fraser », a ajouté Henry Braun, maire d'Abbotsford. « Ces nouveaux itinéraires nous permettront de continuer à attirer les investissements des entreprises et à offrir des possibilités d'emploi aux collectivités situées à l'est du Fraser. Les itinéraires transcanadiens consolident le rôle de notre aéroport international à titre de plaque tournante régionale et de partie intégrante du réseau de transport provincial. »

« Le fait d'avoir encore plus d'options de transport aérien à Winnipeg est toujours une nouvelle réjouissante », a renchéri Pascal Bélanger, vice-président et chef des services commerciaux de l'Autorité aéroportuaire de Winnipeg. « L'annonce qui est faite aujourd'hui est un reflet de notre partenariat accru avec WestJet et elle offre à notre collectivité plus d'options alors qu'approche la période estivale, riche en voyages. »

Le transporteur aérien a aussi annoncé qu'il augmentera sa capacité saisonnière à l'égard de plusieurs autres itinéraires existants. À compter du 2 mai, six vols hebdomadaires seront ajoutés à Edmonton et à Hamilton, pour atteindre le nombre de 10, et le 6 mai, le nombre de vols entre Hamilton et Halifax augmentera également, passant de sept à huit vols hebdomadaires.

Les invités de WestJet pourront profiter de ces vols à bord de l'appareil Boeing 737, équipé de sièges Plus et de WestJet Connect, le système de divertissement en vol de WestJet auquel ils pourront accéder directement depuis leur téléphone intelligent, leur tablette ou encore leur ordinateur. Près de 75 pour cent de la flotte de Boeing de WestJet est équipée de WestJet Connect.

Tous les vols offrent aux membres de Récompenses WestJet la possibilité d'accumuler des dollars WestJet qu'ils peuvent utiliser pour un vol commercialisé par WestJet ou un forfait de Vacances WestJet (à l'exclusion des taxes, des frais et des droits).

Détails du service de WestJet :

Liaison Fréquence Départ Arrivée Entrée en vigueur Winnipeg - Abbotsford Quotidienne 7 h 25 8 h 20 30 avril - 28 octobre Abbotsford - Winnipeg Quotidienne 13 h 10 17 h 48 30 avril - 28 octobre

Tarifs de lancement pour un aller simple à partir de :

Départ Arrivée Frais de transport aérien Taxes, frais et suppléments Prix total d'un aller simple à partir de Tarif de base à partir de Autres frais de transport aérien Winnipeg Abbotsford 34,00 $ 23,00 $ 36,58 $ 93,58 $ CA* Abbotsford Winnipeg 54,00 $ 23,00 $ 16,58 $ 93,58 $ CA*

* Réservez d'ici le 27 février 2017. Certaines restrictions s'appliquent. Consultez le site westjet.com/nouvellesroutes pour connaître tous les détails.

WestJet

Nous sommes fiers d'être le transporteur aérien le plus digne de confiance au Canada, qui s'appuie sur une culture primée axée sur le service à la clientèle et qui est reconnu comme l'un des meilleurs employeurs à l'échelle nationale. Avec notre compagnie aérienne régionale, WestJet Encore, nous exploitons des vols réguliers dans un réseau de plus de 100 villes en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes et en Europe. Au moyen de partenariats avec des transporteurs qui représentent chaque région majeure du monde, nous rendons plus de 150 destinations dans plus de 20 pays accessibles à nos invités. Misant sur le vaste réseau, l'horaire convivial et l'expérience-invité de renom de WestJet, Vacances WestJet offre des expériences de voyage abordables et flexibles, avec des possibilités d'hébergement variées pour chaque invité. Les membres de notre programme Récompenses WestJet accumulent des dollars WestJet sur les vols et les forfaits vacances WestJet, entre autres. Nos membres peuvent utiliser les dollars WestJet pour l'achat de vols ou de forfaits Vacances WestJet en tout temps, pour toute destination WestJet sans aucune période d'interdiction - même pour les soldes de places. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com.

Voici des exemples récents de marques de reconnaissance :

Transporteur aérien le plus digne de confiance au Canada en 2016 (Gustavson School of Business à l'Université de Victoria)

Entreprise la plus respectée au Canada en 2016 pour sa responsabilité sociale d'entreprise (Reputation Institute)

2016/2015/2014/2013/2012 - Classée au troisième rang des meilleures marques canadiennes (magazine Canadian Business)

2016/2015/2014/2013 - Carte WestJet World Elite MasterCard RBC classée no 1 au Canada (magazine MoneySense)

2015/2011/2010/2008/2007/2006/2005 - Parmi les cultures d'entreprise les plus admirées au Canada (Waterstone Human Capital)

2015 - Meilleur employeur du Canada (Aon Hewitt)

Visitez la page Facebook de WestJet à facebook.com/westjet.

Suivez WestJet sur Twitter à twitter.com/westjet.

Abonnez-vous à la chaîne de WestJet sur YouTube à youtube.com/westjet.

Lisez le blogue de WestJet à blogue.westjet.com

SOURCE WestJet

Communiqué envoyé le 20 février 2017 à 11:00 et diffusé par :