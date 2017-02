Remplacement ou modification des systèmes de réfrigération dans les arénas et centres de curling du Québec - Investissement de 1,5 M$ dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue







ABITIBI-TÉMISCAMINGUE, QC, le 20 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable des régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec, M. Luc Blanchette, et le député d'Abitibi-Est, M. Guy Bourgeois, ont annoncé, au nom du ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie?Îles-de-la-Madeleine, M. Sébastien Proulx, un investissement de 1,5 million de dollars dans le cadre du Programme de soutien pour le remplacement ou la modification des systèmes de réfrigération fonctionnant aux gaz R-12 ou R-22 : arénas et centres de curling.

Voici l'aide maximale qui pourrait être accordée pour chaque projet :

Demandeur Description du projet Aide financière maximale Coût total du projet Ville de Rouyn-Noranda Remplacement du système de réfrigération des arénas Jacques-Laperrière et Réjean-Houle 700 000,00 $ 2 596 340,88 $ Municipalité de Sainte-Germaine-Boulé Réfection d'un système de réfrigération 422 100,00 $ 1 055 250,00 $ Ville de Senneterre Remplacement du système de réfrigération du Club de curling de Senneterre 406 569,00 $ 878 188,53 $

« Le nouveau système de réfrigération des arénas Jacques-Laperrière et Réjean-Houle permettra maintenir ceux-ci en fonction pour plusieurs années. Nous voulons encourager les gens de la région, et de tout le Québec, à pratiquer régulièrement des activités physiques. C'est pourquoi la population doit avoir à sa disposition des infrastructures sportives et récréatives modernes et sécuritaires », a déclaré le ministre Blanchette.

« Ces investissements montrent à quel point le bien-être et la qualité de vie sont au coeur des priorités de notre gouvernement. Nous voulons inciter les petits comme les grands à être physiquement actifs sur une base régulière pour en tirer les nombreux bienfaits. L'amélioration des infrastructures de Senneterre permettra à toute la population d'obtenir de meilleurs conditions sportives », a ajouté le député Bourgeois.

Ces projets comptent parmi les 80 qui ont fait l'objet d'une recommandation favorable à la suite du deuxième appel de projets lancé en juillet 2016. L'investissement ministériel total pour l'ensemble des projets est évalué à près de 57 millions de dollars.

Mentionnons qu'un nouvel appel de projets sera lancé dans le cadre du programme au printemps.

À propos du programme

Ce programme s'adresse aux organismes municipaux ou scolaires, ou encore aux organismes à but non lucratif pour des travaux à réaliser d'ici mars 2020. Il fait partie du Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique et est financé par le produit de l'impôt sur le tabac, prélevé en vertu de la Loi concernant l'impôt sur le tabac.

Les normes du programme permettent d'obtenir une aide financière pouvant aller jusqu'à 50 % des coûts admissibles, soit un maximum de 700 000 $ dans le cadre du premier volet et de 300 000 $ dans le cadre du deuxième.

« Le choix que nous faisons d'investir dans ces infrastructures contribue concrètement à améliorer la qualité de vie de la population. Nous devons assurer la pérennité des arénas et des centres de curling pour permettre aux gens de pratiquer leurs sports et leurs activités dans des installations modernes et sécuritaires », a fait savoir le ministre Proulx.

