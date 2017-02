Concours de l'Ordre national du mérite agricole - La période d'inscription bat son plein !







QUÉBEC, le 20 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La période d'inscription au concours 2017 de l'Ordre national du mérite agricole (ONMA), organisé par le Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, est en cours depuis le 16 janvier dernier et se poursuivra jusqu'au 1er mai. Cette année, c'est au tour des entrepreneurs agricoles des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches de se prêter à cette expérience unique qui revient seulement une fois tous les cinq ans.

Peu importe la taille ou le type de production de l'exploitation agricole, les propriétaires d'une entreprise en activité depuis au moins cinq ans sont invités à s'inscrire dans les catégories bronze, argent ou or.

Citations :

« Avec ses 128 ans cette année, ce concours est des plus actuels, puisqu'il met toujours en valeur le savoir-faire que les entrepreneurs agricoles déploient sur le plan de l'innovation pour satisfaire les attentes des consommateurs. Ils profitent aussi d'un regard extérieur porté par des juges experts en agriculture, dont l'évaluation permet d'orienter la progression de l'entreprise ».

Laurent Lessard, ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports et ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« Nous avons tiré profit de la vision de gens aussi passionnés que nous. Cela nous a donné un outil d'évaluation et de développement pour atteindre un équilibre dans toutes les sphères de notre entreprise agricole. Ce fut une expérience unique et valorisante pour nous et les membres de notre famille et nous en sommes ressortis grandis et très fiers de notre profession d'agriculteur. Peu importe la production et la taille de l'entreprise, les critères d'évaluation font en sorte que chacune d'elle a sa place dans ce concours ».

Les propriétaires de la Ferme Durantaye, Mme Élise Janssen et M. Jacques Pouliot, lauréats des premiers rangs national et régional dans la catégorie Argent de l'édition 2012

« Le concours de l'Ordre national du mérite agricole est l'occasion de connaître les points forts et les points à améliorer de son entreprise agricole. Il a été plus facile de se concentrer sur les éléments problématiques et de placer notre énergie aux bons endroits pour améliorer nos pratiques. D'un autre côté, nos forces mises en premier plan par les juges confirmaient que nos efforts donnaient des résultats et que nous étions sur la bonne voie ».

M. Luc Turcotte, propriétaire de la Ferme avicole Orléans, lauréat des premiers rangs national et régional dans la catégorie Or de l'édition 2012

Faits saillants :

Les participants recevront la visite d'une équipe de juges chevronnés qui évalueront leur entreprise. Mentionnons que cette évaluation porte sur six critères :

la gestion de la production;

la protection de l'environnement;

le développement stratégique de l'entreprise;

la gestion des ressources financières;

la gestion des ressources humaines;

le rayonnement social.

Ils doivent obtenir le nombre de points nécessaires dans leur catégorie pour être décorés de l'Ordre national du mérite agricole. C'est au cours d'une soirée de gala rassemblant tous les participants ainsi que les acteurs du milieu agricole des régions accueillant le concours que les prix régionaux et nationaux sont remis.

Soulignons la participation des précieux partenaires appelés à contribuer au succès de ce 128e concours, soit Promutuel Assurance et La Coop fédérée. Le Ministère peut aussi compter sur l'appui de La Terre de chez nous à titre de collaborateur.

Liens connexes :

Les entrepreneurs désirant s'inscrire peuvent être accompagnés par les directions régionales de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches du MAPAQ tout au long de leur démarche. Pour plus d'information sur le concours ou pour obtenir les formulaires d'inscription, consultez le site Web www.onma.gouv.qc.ca .

