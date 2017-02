Deer Jet sacrée « World's Best Private Jet Company »







ISTANBUL, Turquie, 20 février 2017 /PRNewswire/ -- Deer Jet a été sacrée « World's Best Private Jet Company » lors des World Tourism Awards 2017, mettant ainsi en évidence la conception unique et exceptionnelle et l'excellence de service de la marque.

http://photos.prnasia.com/prnh/20170220/0861701276

Considérés comme l'une des récompenses les plus prestigieuses du secteur, les World Tourism Awards sont décernés chaque année dans le cadre du World Tourism Forum Global Meeting à Istanbul.

Saluée comme le « Davos du tourisme », cette rencontre de haut niveau a réuni plusieurs chefs de file renommés du voyage et du tourisme provenant de plus de 85 pays afin de partager leurs éclairages et perspectives quant à l'avenir du secteur.

Le comité d'attribution a tenu compte de l'attachement exceptionnel de Deer Jet à l'innovation et à l'excellence, ajoutant : « Deer Jet est la première compagnie de jets privés à évoluer vers une marque de luxe et d'art, après avoir lancé des produits et des services faisant oeuvre de pionniers comme le premier Dream Jet au monde. En outre, elle a lancé une nouvelle image de sa marque avec la vision "Making Travel an Art", dans le but de réécrire l'histoire de l'aviation privée en créant Art Aviation ».

Lors de la cérémonie de remise des prix, Deer Jet a fait mis en exergue les fondements même des valeurs de sa marque, à savoir l'élégance, la performance et la distinction.

Deer Jet Co. Ltd a été fondée en 1995 comme la toute première compagnie de jets privés en Chine, et elle propose une gamme complète de services, comme l'affrètement de jets privés, la gestion d'aéronefs, le transport médical et le sauvetage aérien, le courtage d'avions, l'entretien, l'exploitation de services aéronautiques d'aéroport (FBO)/maintenance, la manutention au sol, l'affrètement d'hélicoptères et de yachts de luxe, et les voyages de luxe. Aujourd'hui, la compagnie exploite et gère une flotte diverse à destination de 820 aéroports dans 180 pays et territoires, y compris le premier et le seul Dream Jet au monde.

Communiqué envoyé le 20 février 2017 à 10:12 et diffusé par :