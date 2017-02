Campagne « Ordre de protéger » du Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ) - L'Ordre des chiropraticiens du Québec en vedette aujourd'hui et demain sur les médias sociaux







MONTRÉAL, le 20 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la campagne Ordre de protéger, menée conjointement par les 46 ordres professionnels du Québec et le Conseil interprofessionnel du Québec, la capsule vidéo mettant en vedette l'Ordre des chiropraticiens (OCQ) sera diffusée, aujourd'hui et demain sur l'ensemble des plateformes Internet et les médias sociaux.

Ayant pour objectifs de mieux faire connaître le rôle des ordres et leurs actions pour assurer la protection du public, la campagne lancée en janvier dernier aborde avec humour le rôle des ordres professionnels et les obligations de leurs membres en faisant vivre au comédien Vincent Graton des situations inusitées.

La capsule vidéo concernant l'OCQ reprend le message central de sa dernière campagne télé - Être chiro, ça ne s'improvise pas ! Le président de l'OCQ, le Dr Jean-François Henry, chiropraticien a souligné que l'approche intelligente et novatrice de la campagne du CIQ rejoint un large public tout en réaffirmant le rôle central que jouent les ordres professionnels. La capsule de notre Ordre permet de réaffirmer notre engagement à l'égard de la protection du public, en plus de souligner la formation universitaire de nos membres et leurs compétences. En l'invitant à partager la capsule sur toutes les plateformes, le Dr Henry en a profité pour souhaiter un bon visionnement au public.

Pour suivre le déroulement de la campagne du CIQ, visitez le site ordredeproteger.com. La campagne est présente sur Facebook, Twitter et LinkedIn.

L'hyperlien suivant mène à la capsule vidéo concernant l'Ordre des chiropraticiens du Québec :

https://youtu.be/xcdYObhOiB0

L'hyperlien suivant mène au billet sur le blogue du CIQ concernant la chiropratique :

http://ordredeproteger.com/blog/2017/02/17/entre-chiroprati...ion-de-confiance/

L'Ordre des chiropraticiens du Québec

L'Ordre des chiropraticiens du Québec est un ordre professionnel d'exercice exclusif constitué en vertu du Code des professions et qui regroupe plus de 1300 chiropraticiens au Québec. Sa mission est d'assurer la protection du public en veillant à la qualité et à l'excellence de l'exercice de la chiropratique et en soutenant le développement des compétences de ses membres. Sa vision est d'être une référence incontournable en santé neuromusculosquelettique et d'être le chef de file dans le domaine des manipulations vertébrales et articulaires.

www.ordredeschiropraticiens.ca

SOURCE ORDRE DES CHIROPRATICIENS DU QUÉBEC

Communiqué envoyé le 20 février 2017 à 10:12 et diffusé par :