Près de 69 000 $ pour le mieux-être des aînés







FORT-COULONGE, QC, le 20 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Afin de soutenir financièrement des initiatives qui favorisent le mieux-être et l'épanouissement des personnes aînées, le gouvernement du Québec accorde une aide de 68 664 $ à deux organismes de la région de l'Outaouais dans le cadre du programme Québec ami des aînés.

Le député de Pontiac, M. André Fortin, a fait cette annonce aujourd'hui au nom de la ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation, Mme Francine Charbonneau. Cette somme provient de l'investissement de 11 millions de dollars annoncé le 6 février dernier pour la réalisation de 107 projets à travers le Québec.

Le programme Québec ami des aînés s'adresse principalement aux organismes à but non lucratif qui offrent des services et des activités aux personnes aînées. Il constitue l'un des leviers d'action privilégiés par la politique gouvernementale Vieillir et vivre ensemble, chez soi, dans sa communauté, au Québec.

« Les personnes aînées sont au coeur des priorités de notre gouvernement. Il est précieux de pouvoir compter sur des partenaires régionaux et locaux engagés qui posent des actions concrètes sur le terrain et qui font qu'ensemble, nous nous assurons que le Québec demeure un endroit où il fait bon vieillir » a déclaré la ministre Charbonneau.

« Je me réjouis que deux organismes de ma circonscription reçoivent une aide financière dans le cadre de ce programme. Je tiens à féliciter la Table des aînés et retraités du Pontiac et la Maison de la famille du Pontiac pour leurs initiatives qui contribuent à l'amélioration de la qualité de vie des aînés de la communauté » a ajouté le député André Fortin.

Faits saillants :

Les organismes suivants recevront une aide financière :

la Maison de la famille du Pontiac recevra 40 000 $;

famille du recevra 40 000 $; la Table des aînés et retraités du Pontiac recevra 28 664 $.

Rappelons que l'appel de projets 2016-2017 s'est tenu de juin à septembre 2016.

Lien connexe :

Programme Québec ami des aînés :

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/aines/qada-soutien-actions-communautaires/Pages/index.aspx

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation

Communiqué envoyé le 20 février 2017 à 10:15 et diffusé par :