Tourisme Montréal et Shanghai Municipal Tourism Administration signent un protocole d'entente de collaboration

MONTRÉAL, le 20 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de la mission touristique dirigée par la ministre du Tourisme Julie Boulet en Chine, Tourisme Montréal et Shanghai Municipal Tourism Administration ont annoncé la signature d'un protocole d'entente de collaboration. Quoique les deux villes entretiennent des relations privilégiées depuis 30 ans, ces liens se sont intensifiés, au fil du temps, à la faveur de plusieurs missions tant à Montréal, qu'en Chine. De nombreux secteurs d'activités, dont le tourisme, représentent un territoire d'opportunités pour les deux collectivités.

Les deux Offices de tourisme ont convenu d'oeuvrer en étroite collaboration pour augmenter l'affluence touristique dans les deux villes et favoriser les échanges en tourisme urbain et en tourisme d'affaires pour le démarchage d'événements ou de congrès internationaux. Les deux Offices de tourisme partageront leurs connaissances respectives, notamment sur les indicateurs de performance, les statistiques, les stratégies d'accueil, les outils technologiques ou autres, en vue d'améliorer les façons de faire des entités.

« L'ajout de liaisons aériennes directes vers la Chine offre d'excellentes opportunités de développement pour Montréal. En plus de pouvoir accueillir davantage de touristes en provenance de ce marché stratégique, Tourisme Montréal pourra, grâce à ce protocole, s'inspirer en vue de se démarquer et d'innover en matière d'offre touristique dans la métropole », a affirmé Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal.

Par ailleurs, Tourisme Montréal estime que l'achalandage touristique en provenance de la Chine s'intensifiera au cours des prochaines années grâce à l'ajout du vol direct Montréal-Shanghai. Pour 2017, on envisage une hausse de 30 % de ce marché ce qui représente quelque 110 000 touristes chinois. « Nous invitons les représentants des attraits touristiques de Montréal de même que les hôteliers à se préparer à accueillir cette clientèle de voyageurs », a conclu Yves Lalumière.

« Je suis très honoré d'avoir signé ce protocole d'entente de collaboration entre Tourisme Montréal et Shanghai Municipal Tourism Administration avec Monsieur Lalumière. Grâce à cette initiative, j'espère que nous pourrons promouvoir le financement d'un modèle de coopération à grande échelle et de haut niveau entre les deux parties.

Shanghai est le plus grand centre économique, financier, commercial, de transport et de tourisme en Chine. La nouvelle liaison directe d'Air Canada entre Montréal et Shanghai nous amènera plus de touristes canadiens. Shanghai est maintenant vouée à devenir une ville touristique mondialement reconnue avec une influence mondiale. Nous travaillerons plus étroitement avec Tourisme Montréal pour renforcer les échanges et stimuler le tourisme réciproque entre Shanghai et Montréal », a déclaré Monsieur Yang Jin Song, président de Shanghai Municipal Tourism Administration.

Tourisme Montréal est l'organisme responsable d'assumer le leadership de l'effort concerté de promotion et d'accueil pour le positionnement de la destination « Montréal » sur les marchés des voyages d'agrément et d'affaires et d'orienter le développement du produit touristique montréalais sur la base de l'évolution constante des marchés.

