Code de construction unique pour le Québec - Les associations d'entrepreneurs s'unissent à Garantie GCR

MONTRÉAL, le 20 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Afin d'améliorer la qualité de la construction résidentielle dans l'industrie, l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ), l'Association de la construction du Québec (ACQ) et Garantie de construction résidentielle (GCR) unissent leur voix pour promouvoir l'adoption d'un code de construction unique au Québec.

Les trois dirigeants conviennent de participer à une tournée des municipalités du Québec afin de sensibiliser les membres des conseils municipaux à cette réalité vécue quotidiennement sur le terrain. Selon M. Luc Bélanger, président-directeur général de l'APCHQ, « tous les consommateurs devraient bénéficier des mêmes standards de qualité de construction pour leur maison neuve, indépendamment de la ville dans laquelle ils résident ».

Présentement au Québec, certaines municipalités appliquent la version 1985 du Code de construction alors que d'autres utilisent la version 2010. Pour M. Luc Bourgoin, directeur général de l'ACQ, « une telle incohérence est problématique, nos membres ne devraient pas avoir à adapter leur pratique professionnelle à autre chose que les plus hauts standards de qualité, et ce, peu importe la municipalité. »

Le président-directeur général de Garantie GCR, M. Daniel Laplante, s'est quant à lui prononcé sur l'importance d'offrir des constructions résidentielles respectant les plus récents standards de qualité, soit la version 2010 du Code de construction du Québec. « C'est une question d'équité et nous sommes même disposés à bonifier la cote Qualité GCR des entreprises accréditées chez nous afin d'atteindre cet objectif », a-t-il précisé.

À propos de l'APCHQ

Fondée en 1961, l'APCHQ est un organisme privé à but non lucratif qui a pour mission de faire valoir et développer le professionnalisme de ses 17 000 entreprises membres réunies au sein de 14 associations régionales. Grâce à son offre de services techniques, juridiques, administratifs et de formation ainsi qu'à ses interventions gouvernementales et publiques, l'APCHQ contribue à ce que ses membres puissent accroître leurs compétences et évoluer dans un environnement hautement compétitif. En outre, à l'occasion du renouvellement des conventions collectives de l'industrie de la construction, l'APCHQ a le mandat de négocier au nom de 14 500 employeurs du secteur résidentiel.

À propos de l'ACQ

Principal groupe de promotion et de défense des intérêts des entrepreneurs de l'industrie québécoise de la construction, l'Association de la construction du Québec (ACQ) est le plus important regroupement multisectoriel à adhésion volontaire de cette industrie. En vertu de la Loi R-20, l'ACQ est l'agent patronal négociateur pour tous les employeurs des secteurs institutionnel-commercial et industriel (IC/I). L'ACQ représente 17 719 entreprises qui génèrent plus de 62 % des heures totales travaillées et déclarées dans l'industrie. Elle est également présente dans le secteur résidentiel par l'entremise de ses Plans de garantie ACQ (PGA). Grâce à un réseau de 10 associations régionales implantées dans 16 villes du Québec, elle offre à ses membres une multitude d'outils et de services.

À propos de Garantie GCR

Garantie de construction résidentielle (GCR) a pour mission d'administrer le Plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs pour l'ensemble du Québec et d'assurer la protection des acheteurs. Son engagement vise l'amélioration de la qualité de la construction résidentielle et son conseil d'administration regroupe notamment des professionnels de l'ingénierie, de l'architecture et du droit, des représentants d'organismes gouvernementaux et des personnes issues des associations de consommateurs et d'entrepreneurs en construction.

