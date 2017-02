Invitation aux journalistes - Décès d'un travailleur de l'entreprise Matériaux Blanchet inc. : la CNESST dévoile les conclusions de son enquête







ROUYN-NORANDA, QC, le 20 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rendra publiques, le 21 février prochain, les conclusions de son enquête sur l'accident ayant coûté la vie à M. Pierre Giasson, soudeur pour l'entreprise Matériaux Blanchet inc., le 6 mai 2016.

Les journalistes sont conviés à une conférence de presse, à laquelle prendront part M. Ghislain Vallée, directeur de la santé et de la sécurité du travail, et Mme Sylvie Dubeau, inspectrice, tous deux de la Direction régionale de l'Abitibi-Témiscamingue de la CNESST.

Date: Le mardi 21 février 2017



Heure: 10 h 30



Lieu: Bureau de la CNESST

1185, rue Germain, 2e étage

Val-d'Or

