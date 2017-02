La capitalisation de Capital croissance PME portée à plus d'un demi-milliard de dollars







À ce jour, 322 entreprises de partout au Québec ont été appuyées par ce fonds

MONTRÉAL, le 20 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD) et la Caisse de dépôt et placement du Québec (la Caisse) annoncent un réinvestissement totalisant 90 M$ dans Capital croissance PME (CCPME). Cette nouvelle participation porte désormais à 540 M$ la capitalisation totale de ce fonds, destiné aux PME de toutes les régions du Québec.

Depuis sa création en 2010, 322 entreprises québécoises ont bénéficié d'un financement de CCPME, dont 247 PME (77 %) établies à l'extérieur de Montréal et de la région de la Capitale-Nationale.

Capitalisé à parts égales par la Caisse et CRCD, ce fonds offre aux PME québécoises du financement pour réaliser leurs projets de croissance. CCPME vise à satisfaire les besoins de financement de moins de 5 M$.

« Plusieurs PME du Québec, qui sont des fleurons dans leur domaine, sont sous-capitalisées car elles ont essentiellement recours à de la dette pour s'approvisionner en capital, de faire valoir Luc Ménard, chef de l'exploitation de Desjardins Entreprises Capital régional et coopératif. Une telle approche freine leur développement et les rend vulnérables à des acquisitions par des concurrents étrangers. Le financement sous forme d'équité favorise la pérennité de nos fleurons. Pour les financements de CCPME, nous avons d'ailleurs créé le programme Équité PME qui propose une gouvernance plus souple, de même qu'une convention abrégée plus simple et moins coûteuse ».

« La Caisse est active à tous les stades de croissance des entreprises québécoises, que ce soit par l'entremise de ses investissements directs ou des fonds qu'elle soutient. D'ailleurs, au cours des sept dernières années, le fonds CCPME a contribué de façon tangible à l'essor de centaines de petites entreprises québécoises en pleine progression, déclare Christian Dubé, premier vice-président, Québec, à la Caisse de dépôt et placement du Québec. Notre implication dans Capital croissance PME sert assurément notre volonté de générer de la croissance partout au Québec et d'appuyer un bassin important de PME, dont certaines deviendront les champions de demain. »

Quelques investissements de 2016

En 2016 seulement, ce sont près de 70 entreprises qui ont obtenu du financement par l'entremise de CCPME, dont 31 en régions ressources.

Croissance

Cryos Technologies, Joliette, Lanaudière

Avec l'aide du fonds Capital croissance PME, Cryos Technologies s'est doté d'une technologie de production à la fine pointe afin de mieux conquérir le marché nord-américain des orthèses podiatriques. Cryos Technologies est une entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication d'orthèses plantaires dynamiques et de la technologie d'imagerie brevetée CryoVizion. Cryos Technologies collabore avec près d'une quarantaine de cliniques au Québec et en Ontario.

Expansion

Rotoplast, East Farnham, Montérégie

Grâce au soutien du fonds Capital croissance PME, Rotoplast a pris de l'expansion en faisant l'acquisition de l'Ontarienne ACO Container Systems, une entreprise spécialisée dans la fabrication de réservoirs industriels en plastique. Près de 50 personnes travaillent désormais chez Rotoplast.

Acquisition

Gestion Brasa, Rimouski, Bas-Saint-Laurent

Le fonds Capital croissance PME a permis à Gestion Brasa de faire l'acquisition de Porcupine Trailers Ltd. Gestion Brasa est une société de gestion qui possède plusieurs entreprises manufacturières au Québec et en Ontario, dont Groupe Fabnor, Trailex, Caravane Rimouski, Deloupe et Porcupine Trailers.

Transfert

Orientech, Lachute, Laurentides

CCPME appuie le transfert familial graduel d'Orientech, un fournisseur de solutions clef en main pour l'orientation automatique et système d'assemblage. Le fonds a facilité le rachat d'un actionnaire de l'entreprise et a collaboré avec les deux actionnaires actuels, le père et le fils, afin que ce dernier prenne la relève progressivement.

À PROPOS DE CAPITAL RÉGIONAL ET COOPÉRATIF DESJARDINS

Avec plus de 104 000 actionnaires, Capital régional et coopératif Desjardins (CRCD) est une société publique dont l'actif net atteint 1 789 M$. CRCD contribue au développement économique du Québec, notamment au moyen de plusieurs leviers qu'il développe en collaboration avec son gestionnaire, Desjardins Entreprises Capital régional et coopératif. Ces leviers, dont CRCD est le pilier, constituent son écosystème entrepreneurial qui vise à valoriser et garder le meilleur de l'entrepreneuriat d'ici. C'est ainsi que CRCD appuie la croissance de près de 420 entreprises, coopératives et fonds évoluant dans divers secteurs d'activité et issus de toutes les régions du Québec, contribuant ainsi au maintien et à la création de plus de 71 300 emplois. www.capitalregional.com ou notre page LinkedIn.

À PROPOS DE LA CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est un investisseur institutionnel de long terme qui gère des fonds provenant principalement de régimes de retraite et d'assurances publics et parapublics. Son actif net s'élève à 254,9 G$ au 30 juin 2016. Un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada, la Caisse investit dans les grands marchés financiers, ainsi qu'en placements privés, en infrastructures et en immobilier à l'échelle mondiale. Pour obtenir plus de renseignements sur la Caisse, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter @LaCDPQ ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

