Développement du secteur biologique - Le ministre Laurent Lessard annonce le prolongement du programme d'appui pour la conversion à l'agriculture biologique

QUÉBEC, le 20 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Devant le succès que connaît auprès des producteurs agricoles le Programme d'appui pour la conversion à l'agriculture biologique, mis sur pied il y a 18 mois, le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. Laurent Lessard, annonce le prolongement de cette mesure jusqu'au 31 mars 2022.

Citation :

« Même si nous remarquons depuis quelques années une demande croissante des consommateurs pour les produits biologiques, la majorité de ceux qui sont offerts sur le marché québécois proviennent encore de l'extérieur de la province. C'est dans cette perspective que nous avons lancé la Stratégie de croissance du secteur biologique : pour aider les entrepreneurs à mieux répondre à la demande des marchés et ainsi à satisfaire les attentes des consommateurs. Le report de la date d'échéance de ce programme permettra aux producteurs en démarrage ou en conversion vers le biologique de poursuivre leur démarche et nous serons là pour les accompagner ».

Laurent Lessard, ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports et ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Faits saillants :

Depuis le lancement du Programme au mois de juin 2015, plus de 250 entreprises agricoles en ont bénéficié. Soulignons qu'il a permis de soutenir financièrement la conversion de près de 4 000 hectares dans la production végétale et de plus de 2,6 millions d'entailles dans l'acériculture.

Rappelons que ce programme est l'une des mesures de la Stratégie de croissance du secteur biologique, laquelle vise à augmenter l'offre québécoise de produits biologiques et à stimuler l'achat d'aliments biologiques québécois par les consommateurs d'ici. Plus précisément, le Programme soutient financièrement les entreprises agricoles pour la conversion d'unités de production végétale, acéricole ou apicole, ainsi que pour la modification de leurs installations d'élevage en vue de se conformer aux normes biologiques.

Liens connexes :

Pour obtenir plus d'information sur le Programme d'appui pour la conversion à l'agriculture biologique, communiquez avec direction régionale du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation ou visitez le site Web du Ministère à l'adresse www.mapaq.gouv.qc.ca/biologique.

