Recherche appliquée sur les changements climatiques - Québec accorde plus de 12,7 millions de dollars au consortium de recherche Ouranos

MONTRÉAL, le 20 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière totalisant plus de 12,7 millions de dollars sur trois ans au consortium de recherche Ouranos afin de soutenir la poursuite de ses activités et la réalisation de projets de recherche appliquée portant sur l'adaptation aux changements climatiques.

Ce montant comprend une aide financière de 7 650 000 $ accordée par le ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation afin d'appuyer les activités d'Ouranos.

À ce montant s'ajoute une contribution financière de 4 562 000 $ du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, issue du Fonds vert, pour soutenir des projets de recherche portant sur l'adaptation aux impacts des changements climatiques. Cet appui s'inscrit dans la volonté du gouvernement de poursuivre la mise en oeuvre du Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques et de la Stratégie gouvernementale d'adaptation aux changements climatiques 2013-2020.

De plus, le ministère de la Sécurité publique accorde à Ouranos une somme de 500 000 $ provenant du Fonds vert pour la mise en oeuvre et le développement d'un programme de recherche sur la résilience des collectivités pour faire face aux changements climatiques et aux risques de sinistres.

Citations

« Le Québec est riche de l'expertise développée, entre autres, par les intervenants de la recherche et du milieu universitaire. Ouranos fait assurément partie de ces acteurs incontournables, en figurant parmi les leaders internationaux en matière de climatologie. C'est pourquoi notre gouvernement est fier de contribuer à la poursuite de ses travaux et au développement de connaissances favorisant une prise de décisions éclairées sur cet important enjeu environnemental. »

Dominique Anglade, ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique

« La lutte contre les changements climatiques n'est plus un choix; il faut agir dès maintenant. L'acquisition des connaissances, de même que l'évaluation des vulnérabilités locales et régionales, constituent des fondements importants sur lesquels nous devons construire nos efforts d'adaptation aux changements climatiques. Le soutien financier annoncé aujourd'hui permettra à Ouranos de poursuivre des travaux qui mèneront à la définition de meilleures solutions d'adaptation et qui permettront aussi de déceler des occasions de développement économique pour le Québec. Agir sur le plan de l'adaptation, c'est investir dans la santé et la sécurité des populations et dans la protection d'un environnement en pleine transformation. C'est aussi agir pour accroître la modernisation de notre économie et pour diminuer la pression que les impacts des changements climatiques exercent sur les finances publiques. Ensemble, nous pouvons bâtir une société résiliente et durable afin d'assurer une meilleure qualité de vie à nos enfants et aux générations à venir. Faisons-le pour eux! »

David Heurtel, ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

« Ouranos est un partenaire clé de notre gouvernement dans sa lutte contre les changements climatiques. Les intempéries que nous avons connues au cours des derniers mois, particulièrement dans l'est du Québec, nous rappellent l'importance d'investir dans la recherche pour prévenir de tels sinistres. Le gouvernement est heureux d'appuyer Ouranos et de contribuer au développement d'outils qui permettront aux municipalités d'appréhender les risques de sinistres et, par conséquent, d'accroître leur résilience face aux changements climatiques. »

Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal

« Le climat de la planète et celui du Québec changent, provoquant des impacts différents selon les régions touchées. Les infrastructures, les écosystèmes et la population sont directement touchés et le seront encore dans l'avenir. Heureusement, les investissements annoncés aujourd'hui contribueront à changer nos façons de faire, soit pour éviter les impacts négatifs, soit pour en réduire les conséquences sur la santé et l'économie, voire pour profiter économiquement de ce nouveau créneau scientifique qu'est l'adaptation aux changements climatiques, qui émerge dans plusieurs pays à l'avant-garde en matière de lutte face à ceux-ci. »

Alain Bourque, directeur général d'Ouranos

Faits saillants :

Fondé en 2001, Ouranos est un centre de recherche appliquée dans le domaine de la climatologie. Ses activités contribuent notamment à la création de données probantes en matière d'adaptation aux impacts des changements climatiques.

Le Fonds vert, dont les revenus sont principalement issus du marché du carbone, finance notamment la mise en oeuvre des mesures du Plan d'action 2013?2020 sur les changements climatiques, lequel se décline en plus de 150 actions. Ces dernières visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre ainsi qu'à améliorer la capacité d'adaptation de la société québécoise aux impacts des changements climatiques. Jusqu'à maintenant, le marché du carbone a généré des revenus de plus de 1,4 milliard de dollars pour le Québec; ils serviront à soutenir les entreprises, les municipalités et les citoyens québécois dans leur transition vers un monde plus sobre en carbone.

