La gare de triage d'Outremont - L'empreinte d'une mémoire, une série d'activités culturelles pour mettre en valeur l'histoire d'un lieu en pleine transformation

MONTRÉAL, le 20 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Là où aujourd'hui des grues géantes pivotent au-dessus d'un impressionnant chantier se trouvait autrefois un site de triage pour les wagons de marchandises et leur incorporation dans les trains de fret. L'ancienne gare de triage d'Outremont et son impact dans ce secteur au coeur de l'île de Montréal seront soulignés par la Société d'histoire d'Outremont avec le projet La gare de triage d'Outremont - L'empreinte d'une mémoire.

Jusqu'en août prochain, la population des arrondissements d'Outremont et de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension sera sensibilisée à l'histoire de ce lieu par le biais d'activités culturelles gratuites, auxquelles seront également invités à participer tous les Montréalais et les visiteurs. Le projet La gare de triage d'Outremont - L'empreinte d'une mémoire est réalisé grâce à la contribution de la Ville de Montréal et du gouvernement du Québec, à l'occasion des festivités du 375e anniversaire de Montréal.

« Le 375e anniversaire de fondation de Montréal est un moment historique que nous soulignons fièrement et de diverses manières partout dans la métropole. Tous les quartiers offrent pour l'occasion des activités diversifiées rejoignant tous les Montréalais. Je salue cette initiative qui rappelle à notre mémoire des lieux et des pans importants de la métropole, par les voies d'une culture accessible, que nous préconisons », a déclaré le maire de Montréal, M. Denis Coderre.

« Le site de l'ancienne cour de triage d'Outremont, aujourd'hui en plein développement avec la construction du Complexe des sciences de l'Université de Montréal, est appelé à devenir un milieu de vie dynamique et innovant. Le gouvernement du Québec est heureux de s'associer à la Société d'histoire d'Outremont qui, par des activités culturelles rassembleuses, mettra en lumière ce lieu historique, situé au coeur de la métropole », a fait savoir le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux.

Le site

Construite en 1891, mais dont les activités étaient en décroissance depuis les années 50, la gare de triage d'Outremont a généré des développements urbanistiques et industriels majeurs sur les territoires limitrophes. Aujourd'hui, le site est en pleine transformation avec, entre autres, la construction du Complexe des sciences de l'Université de Montréal qui ouvrira ses portes en septembre 2019.

Un premier volet cinématographique

Afin de mettre les citoyens dans l'ambiance, le public est invité le 26 février à venir mesurer toute l'importance prise par le train dans le 7e art, avec trois longs métrages de fiction : Le mécano de la Générale, chef-d'oeuvre du cinéma muet, Le train sifflera trois fois1, western de l'âge d'or hollywoodien, et Le Transperceneige, un film d'anticipation dont l'action se déroule en 2031. Ces projections seront présentées gratuitement au Théâtre Outremont2.

Exposition estivale et circuits pédestres

Une exposition sera présentée du 15 juillet au 15 août 2017 à la Galerie d'art d'Outremont. Grâce à des photographies et autres documents, elle retracera l'impact de la gare de triage sur le vécu des citoyens au fil du temps. Enfin, des circuits pédestres historiques organisés en juillet et août permettront de découvrir le territoire jouxtant le site de l'ancienne gare de triage. Plus de renseignements seront diffusés à l'approche des deux activités estivales.

À propos de la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal

La Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal est un organisme à but non lucratif qui a pour mandat d'organiser les festivités et contributions socio-économiques qui marqueront le 375e anniversaire de Montréal en 2017. Privilégiant la mise en valeur de l'expertise montréalaise, elle agit comme un catalyseur des forces dans la réalisation de son mandat : mobiliser la communauté, mettre en oeuvre une stratégie de financement, administrer de façon rigoureuse les fonds publics recueillis, élaborer une programmation de qualité et assurer la promotion des festivités. La Société bénéficie du soutien financier de la Ville de Montréal, du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada et du financement privé de douze Grandes Montréalaises. Pour plus de renseignements : www.375mtl.com

Pour en savoir plus sur la contribution du gouvernement du Québec aux célébrations du 375e anniversaire de Montréal, cliquez ici.

1 La copie du film High Noon (Le train sifflera trois fois) est prêtée gracieusement par la Cinémathèque québécoise avec l'accord du distributeur.

2 Voir la fiche d'information : Une journée au cinéma sous le thème du train. (en pièce-jointe)

