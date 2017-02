Invitation aux médias - Sous-financement des services publics et des programmes sociaux - Les groupes sociaux augmentent la pression à l'approche du prochain budget







MONTRÉAL, le 20 févr. 2017 /CNW Telbec/ - À quelques semaines du prochain budget Leitao, les quatre grandes firmes internationales qui dominent le lucratif secteur de l'évasion fiscale (PricewaterhouseCoopers PwC, KPMG, Deloitte et Ernst & Young) seront la cible demain, le mardi 21 février, d'une action de désobéissance civile organisée par la Coalition Main rouge. Les membres de groupes communautaires, syndicaux, féministes et étudiants dénonceront le sous-financement dont souffrent les services publics, les programmes sociaux et l'action communautaire autonome.

Les représentantes et représentants des médias sont invités à un point de presse, à 7 h 30, à la Place du Canada, dans le centre-ville de Montréal. Les co-porte-parole de la Coalition, Véronique Laflamme, organisatrice communautaire au FRAPRU, Alain Marois, vice-président de la Fédération autonome de l'enseignement (FAE), et Dominique Daigneault, présidente du Conseil central du Montréal métropolitain de la CSN, seront disponibles pour répondre aux questions des médias.

Aide-mémoire

Quoi : Point de presse de la Coalition Main Rouge et action de désobéissance civile Date : Le mardi 21 février 2017, à 7 h 30 Où : Place du Canada (à l'angle de la rue Peel et du boulevard René-Lévesque Ouest)

Des mobilisations régionales auront également lieu en Estrie et au Saguenay-Lac-Saint-Jean la même journée.

