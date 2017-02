McGuireWoods ouvre un cabinet privé mondial au service de clients fortunés







ZURICH, 20 février 2017 /PRNewswire/ -- McGuireWoods a créé une équipe multidisciplinaire d'avocats américains accomplis spécialisés dans les services aux clients fortunés résidant en dehors des États-Unis et leurs conseillers financiers, ajoutant ainsi une nouvelle dimension aux formidables capacités de la firme en matière de services de patrimoine privé et d'impôts sur les sociétés et sur les transactions. La Global Private Client Practice conseille les familles, bureaux de gestion de patrimoine et sociétés fiduciaires en matière de fiscalité, affaires et autres questions légales dans leurs interactions avec les États-Unis.

Le nouveau cabinet réunit une équipe de juristes de haut niveau des États-Unis et du Royaume-Uni possédant de rares compétences pour conseiller les entrepreneurs internationaux, les familles gérant des milliards de dollars de patrimoine, et certaines des sociétés fiduciaires et banques privées les mieux connues et les plus respectées au monde.

La Global Private Client Practice fournit aux clients une gamme de services intégrés couvrant la facilitation d'acquisitions immobilières transfrontalières, le développement de structures globales fiscalement avantageuses, l'exécution de stratégies d'investissements directs, l'aide aux familles dans la gestion de leurs obligations en vertu de régimes de déclaration et d'échange d'informations fiscaux à l'échelle mondiale (tels que la loi Foreign Account Tax Compliance Act et la norme Common Reporting Standard), et la planification des transferts de patrimoine familial aux futures générations. Le cabinet surveille de près les changements significatifs en matière de politique fiscale et commerciale concernant ses clients et leurs structures de propriété globales, y compris celles que l'administration du président Donald Trump pourra poursuivre. Les liens étroits du groupe avec le cabinet de relations gouvernementales fédérales de McGuireWoods Consulting maintiennent les clients au courant des développements en matière de politique fiscale à Washington.

La Global Private Client Practice de McGuireWoods emploie certains des meilleurs avocats d'investissements directs au monde qui travaillent en étroite collaboration avec les équipes de services de patrimoine privé et de fiscalité transactionnelle de la firme. Leur expérience a une couverture mondiale et inclut des acquisitions et des mises à dispositions familiales dans tous les secteurs, y compris l'immobilier, l'hôtellerie, le pétrole et le gaz, les sciences de la vie, la technologie, les produits alimentaires et les boissons, et la fabrication.

L'équipe est dirigée par les co-présidents Matthew McKim et Matthew Sperry, qui ont bâti un cabinet mondial offrant une large gamme de services juridiques aux personnes fortunées, fonds d'investissement privés et établissements financiers. McKim conseille des familles mondiales, des fiducies étrangères et nationales, des entreprises et des partenariats dans la navigation des lois des États-Unis et la structuration de transactions de patrimoine commercial et personnel fiscalement avantageuses, ainsi que dans la planification du transfert de patrimoine entre des familles multi-juridictionnelles et multi-générationnelles. M. Sperry est chargé des questions portant sur les impôts, les entreprises et les valeurs mobilières mondiales pour des clients fortunés et les firmes de services financiers qui les servent. Il possède une expérience approfondie en développement de bureaux de gestion de patrimoine aux États-Unis et en conseils aux clients sur les défis juridiques et commerciaux associés aux transactions transfrontalières et aux stratégies d'investissements directs.

« Notre équipe est expérimentée dans la plupart des structures des clients et centrée sur la fourniture de solutions rentables axées sur les résultats », a déclaré M. McKim. « Nous sommes fiers de notre capacité à comprendre les besoins de nos clients et à fournir des réponses juridiques qui les aident à atteindre leurs objectifs commerciaux. »

« Ce cabinet unique prouve au marché ce que nos clients savent déjà? que les membres de la McGuireWoods Global Private Client Practice ont une expérience approfondie dans le service aux clients privés et travaillent en collaboration avec des fiduciaires, des comptables et d'autres conseillers familiaux de confiance afin de fournir un service exceptionnel intégré », a ajouté M. Sperry.

McGuireWoods se classe constamment parmi les meilleurs cabinets d'avocats pour la gestion de patrimoine dans des publications juridiques majeures du monde entier. La firme a obtenu le classement le plus élevé au niveau national ? Bande 1 ? pour le droit du patrimoine privé dans le High Net Worth Guide de Chambers and Partners, et remporté huit fois la Bande 1 dans le classement national de gestion de patrimoine de Chambers USA: America's Leading Lawyers for Business. Legal 500 UK a également reconnu le bureau londonien de McGuireWoods dans sa liste des meilleurs cabinets d'avocats dans la catégorie client privé : impôts des particuliers, fiducies et homologation.

McGuireWoods LLP est un cabinet d'avocats international de premier plan qui emploie plus de 1000 juristes dans 23 bureaux à travers le monde. Il figure parmi les 10 meilleurs cabinets d'avocats dans le rapport prestigieux North America Innovative Lawyers du Financial Times. La firme a été reconnue 11 fois dans « Client Service A-Team » de BTI Consulting ? des firmes de haut niveau qui se distinguent par l'excellence de leur service client sur la base du feedback spontané de clients de grandes entreprises. Son bras d'affaires publiques multiservices, McGuireWoods Consulting LLC, offre des solutions de développement économique et d'infrastructure, de communications stratégiques et de défense des droits fondamentaux, ainsi que de relations gouvernementales. Pour de plus amples informations, visiter www.mcguirewoods.com.

