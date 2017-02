/R E P R I S E -- Examens de conduite théorique et pratique - Une unité mobile sera bientôt à Havre-Saint-Pierre/

QUÉBEC, le 19 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Les représentants des médias sont priés de noter que la députée d'Hochelaga?Maisonneuve et whip en chef de l'opposition officielle, Carole Poirier, ainsi que le député de Bourget et président du caucus, Maka...

QUÉBEC, le 17 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, M. Laurent Lessard, le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la...