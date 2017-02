Paul Tancell se joint à 5N Plus et est nommé vice-président directeur, Matériaux écologiques







MONTRÉAL, le 20 févr. 2017 /CNW Telbec/ - 5N Plus inc. (TSX: VNP) (« 5N Plus » ou la « Société »), chef de file dans le domaine de la production de métaux spéciaux et de produits chimiques, est heureuse d'annoncer en date d'aujourd'hui la nomination de M. Paul Tancell à titre de vice?président directeur, Matériaux écologiques.

M. Tancell compte plus de 20 ans d'expérience à l'échelle internationale dans de nombreuses régions commerciales et industries, y compris celles de l'automobile, des produits chimiques et des métaux spéciaux et précieux. Il a occupé plusieurs postes de direction, notamment dans les domaines du développement des affaires, de l'exploitation et de la gestion générale des activités en aval basées sur des métaux spéciaux et précieux. Avant de se joindre à 5N Plus, il occupait le poste de directeur général, de l'unité d'affaires des Matériaux électro?optiques chez Umicore, un groupe mondial du recyclage et de la technologie des matériaux, ayant son siège social en Belgique. Il occupait auparavant un poste de direction en développement commercial et des affaires pour la région Asie?Pacifique, au sein de la division des catalyseurs d'automobiles d'Umicore, résidant alors en Chine. Parmi ses principales réalisations, M. Tancell possède une impressionnante feuille de route notamment en ce qui a trait au développement d'entreprises performantes qui se sont démarquées de la concurrence dans plusieurs secteurs et régions du monde. Avant de se joindre à Umicore en 2008, M. Tancell a occupé divers postes chez Ford Motor Company et Johnson Matthey. Il est titulaire d'un baccalauréat en chimie de l'environnement et d'un doctorat en chimie de l'Université de Plymouth, au Royaume?Uni.

M. Bertrand Lessard, qui occupait le poste de chef de l'exploitation de la Société depuis 2014, quittera 5N Plus pour se consacrer à d'autres activités. Suite à la récente annonce de restructuration de l'équipe de haute direction, les responsabilités qui incombaient auparavant au chef de la direction commerciale et au chef de l'exploitation seront réparties entre les secteurs opérationnels existants, ces deux fonctions ayant été abolies. Le secteur Matériaux écologiques sera dirigé par M. Paul Tancell, et le secteur Matériaux électroniques, par M. Nicholas Audet, ancien chef de la direction commerciale.

Arjang (AJ) Roshan, président et chef de la direction, a déclaré : « Un simple survol des antécédents professionnels de Paul suffit à démontrer qu'il s'agit d'une personne d'exception qui sait remplir les missions qui lui sont confiées. Nous sommes enchantés de sa venue. Son grand sens du leadership et ses compétences hors pair en gestion d'entreprises dans divers contextes cadrent parfaitement avec nos objectifs stratégiques. Paul sera un membre précieux de notre équipe de direction. »

M. Roshan a ajouté : « J'aimerais remercier M. Bertrand Lessard de son apport à notre entreprise. Sous sa gouverne, nous avons réussi à optimiser un certain nombre de nos activités à l'échelle mondiale. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses projets futurs. »

À propos de 5N Plus inc.

5N Plus est le chef de file de la production de métaux spéciaux et de produits chimiques. La société, entièrement intégrée, possède des installations de recyclage en boucle fermée. Son siège social est situé à Montréal (Québec, Canada). La société compte des installations de production et des bureaux de vente dans plusieurs pays, notamment en Europe, en Amérique et en Asie. À partir de diverses technologies brevetées et éprouvées, 5N Plus fabrique des produits utilisés dans plusieurs applications pharmaceutiques, électroniques et industrielles avancées. Parmi les principaux produits, mentionnons, entre autres, les métaux purifiés comme le bismuth, le gallium, le germanium, l'indium, le sélénium et le tellure, les produits chimiques inorganiques basés sur ces types de métaux et les substrats de composés semi-conducteurs. Un grand nombre de ces produits sont des précurseurs critiques et des éléments indispensables sur certains marchés, tels ceux des modules solaires, des diodes électroluminescentes et des matériaux écologiques.

