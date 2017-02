Le Cégep Limoilou fait de la réussite de ses étudiants une affaire personnelle







Dans les programmes où la mesure CPA+ a été implantée, les taux de réussite et de persévérance ont bondi de façon impressionnante

QUÉBEC, le 20 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Intervenir rapidement pour prévenir l'abandon; assurer un suivi individualisé plus efficient, miser sur une dynamique de coopération professionnelle pour faire la différence : tout indique que le Cégep Limoilou a réuni les conditions gagnantes pour générer des succès et augmenter la diplomation de ses étudiants. Résultats : avec Connaître pour accompagner + (CPA+), le taux de réussite a connu une hausse de 8 points de pourcentage dans certains programmes et le taux de persévérance a grimpé de 21 points de pourcentage dans certains autres. Plus encore, la réussite des étudiants suivis par un responsable de l'accompagnement du programme (RAP) se hisse à 83 %. Clairement, et à l'instar de ses étudiants, le Cégep Limoilou... persévère et réussit!

La structure CPA+ consiste à un dépistage rapide des situations problématiques et à un ajustement des interventions conduites dans le but de prévenir l'abandon et d'agir d'une façon plus concertée auprès de l'étudiant. À l'aide du module Suivi des étudiants à risque, et d'autres mécanismes propres au CPA+, les enseignants peuvent identifier tout étudiant en difficulté. Cette alerte est prise en charge par une équipe de professionnels qu'on parle d'aides pédagogiques individuels, de conseillers pédagogiques ou de ressources spécialisées telles que des orthopédagogues, des psychologues, des conseillers d'orientation et travailleurs sociaux...

À la session d'automne 2015, 155 dépistages ont été signalisés, ce qui correspond à 22,8 % des étudiants inscrits dans les neuf programmes où CPA+ avait été introduit. Au final, et quel que soit le programme, les taux de réussite et de persévérance ont connu des progressions exceptionnelles :

Programmes d'études Taux de réussite moyen des cours de première session Taux de persévérance à la 2e session dans le même programme

2014 2015 2014 2015 Animation 3D et synthèse d'images 87 94 93 96 Technologie de l'électronique - Audiovisuel 67 75 79 78 Techniques de bureautique 90 94 81 89 Gestion d'un établissement de restauration 85 85 68 89

« Que ce soit pour ses programmes, son approche ou sa tradition d'excellence, des centaines d'étudiants choisissent chaque année le Cégep Limoilou. Et Limoilou choisit de miser sur leur talent et leur potentiel pour en faire les premiers ambassadeurs de leur réussite. Quand on arrive à Limoilou, on a accès à un contingent de ressources qui font du succès de nos étudiants une affaire personnelle. Voilà l'approche qui nous distingue et qui deviendra notre marque de commerce », a commenté la directrice des Études, Chantal Arbour.

Alors, qu'auparavant, il fallait parfois attendre un échec à la fin d'une session pour identifier un étudiant en difficulté, les interventions se font dorénavant en amont et dans la confidentialité. En revanche, elles commandent un engagement sans précédent de l'étudiant envers sa démarche vers la réussite.

AGIR DE LA BONNE MANIÈRE, AU BON MOMENT

Fier des résultats impressionnants qui ont été enregistrés et souhaitant dupliquer une formule fructueuse, le Cégep Limoilou a poursuivi cette année l'implantation de cette approche novatrice dans sept nouveaux programmes (Technologie de la géomatique, Électronique programmable et robotique, Arts visuels, Technologie de la mécanique du bâtiment, Techniques de gestion hôtelière, Arts, lettres et communication - Créativité et médias de même que le profil Développement humain et société en Sciences humaines au campus de Québec). D'ici 2018-2019, l'établissement collégial prévoit l'étendre à l'ensemble de ses 44 programmes et profils.

« Malgré les difficultés personnelles que j'ai traversées et qui auraient pu me conduire vers l'abandon, j'ai maintenu le cap. Mon aide pédagogique m'a proposé des aménagements à mon horaire. J'ai bénéficié de l'aide de ressources spécialisées et d'accompagnement. Ça m'a vraiment aidée à continuer. Aujourd'hui, je persévère et je poursuis mon orientation de choix de carrière », a commenté Johanna, une étudiante de Tremplin DEC.

Rappelons que cette initiative a pu voir le jour grâce à un groupe composé de spécialistes du Cégep et d'experts externes qui ont identifié les meilleures pratiques au Québec et dans le monde en matière de réussite et de persévérance. CPA+ est l'un des volets de l'ambitieux « Projet réussite » qui a emballé et mobilisé la communauté collégiale et le milieu des affaires. Sous l'impulsion de la Fondation du Cégep, une somme de 2,5 millions de dollars aura été recueillie à l'issue de cette campagne pour financer des initiatives structurantes, notamment CPA+.

SOURCE Cégep Limoilou

Communiqué envoyé le 20 février 2017 à 08:15 et diffusé par :