Caresoft Global est reconnu comme Prestataire de diamant 2016 par Navistar







Caresoft Global Inc. (http://www.caresoftglobal.com), un fournisseur mondial de services d'ingénierie et de logiciels, spécialisé dans les secteurs des camions et des autobus, de l'automobile, de l'agriculture et de la construction, a été nommé Prestataire de diamant par Navistar.

Le prix Prestataire de diamant est réservé aux meilleures sociétés de leur catégorie figurant dans la base de fournisseurs de Navistar. Le prix sert de source d'inspiration à l'ensemble des partenaires commerciaux de Navistar en vue de maintenir leur excellence.

Caresoft fournit à Navistar des services d'ingénierie industrielle et manufacturière, de transformation de la chaîne de valeur et d'appui logistique aux usines.

« La qualité, la technologie et l'innovation constituent les pierres angulaires de la réussite de Navistar, permettant à la société de fournir des produits et des services exceptionnels à nos clients du monde entier », a déclaré Dave McKean, le vice-président des approvisionnements de Navistar. « Le prix Prestataire de diamant est une reconnaissance de notre précieux partenariat avec nos fournisseurs dans ces domaines essentiels, ce qui nous aide à assurer une disponibilité optimale à nos clients. »

« Nous sommes fiers d'être reconnus par Navistar comme Prestataire de diamant dès la première année de notre collaboration. Nous remercions Navistar de cette reconnaissance et nous continuerons d'offrir plus de valeur à Navistar dans les années à venir, à l'aide de produits et de services supplémentaires », a déclaré Mathew Vachaparampil, le PDG de Caresoft.

À propos de Caresoft Global

Caresoft Global (http://www.caresoftglobal.com) est un fournisseur de solutions d'ingénierie, collaborant étroitement avec les grands fabricants de matériel d'origine dans les secteurs automobiles et hors route, en vue résoudre les défis en matière d'ingénierie dans les domaines du développement de produits, de l'optimisation des coûts, de la fabrication et du marché secondaire. Caresoft Global est affilié à la multinationale Sakthi Group, un conglomérat fort de deux milliards d'USD, fournissant des composants essentiels à la sécurité pour les constructeurs automobiles mondiaux.

À propos de Navistar

Navistar International Corporation (NYSE : NAV) est une société à portefeuille dont les filiales et sociétés affiliées produisent des camions militaires et commerciaux sous la marque International®, des moteurs diesel exclusifs et des autobus scolaires et commerciaux sous la marque IC Bustm. Une filiale fournit des pièces détachées de camions et de moteurs diesel.

Des informations complémentaires sont disponibles sur le site http://www.Navistar.com.

