Invitation média - Venez découvrir l'unité modèle du projet immobilier Loggia Saint-Lambert, le premier bâtiment six étages modulaire en structure de bois à être construit au Canada







Une réalisation des Industries Bonneville et de LSR GesDev www.loggiasaintlambert.com

SAINT-LAMBERT, QC, le 20 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Annie Lemieux, présidente de LSR GesDev, et Éric Bonneville, coprésident des Industries Bonneville, vous invitent à l'inauguration de l'unité modèle du projet immobilier Loggia Saint-Lambert. Celle-ci sera accessible au grand public dès le samedi 25 février.

Seront également présents à cette occasion Nicole Ménard, députée de Laporte et présidente du caucus du gouvernement et Hugues Létourneau, conseiller municipal et maire suppléant de Saint-Lambert.

Quand : Lundi 20 février 2017



Heure : 10 h 30



Lieu : Pavillon de location Loggia - 200, rue Saint-Georges

(entre la rue Saint-Charles et la voie ferrée)

Saint-Lambert

Rappelons que le projet domiciliaire Loggia St-Lambert est le premier bâtiment six étages modulaire en structure de bois à être construit au Canada. La première phase de quatre, dont la construction a été amorcée en novembre 2016, comporte 66 unités locatives avec espaces communs totalisant une superficie de 80 000 pieds carrés. Les 78 modules qui forment l'immeuble de six étages ont été entièrement construits en usine et sont installés au chantier en sept jours seulement. Soulignons également que le projet Loggia St-Lambert mise sur la dernière version de la technologie SIM des Industries Bonneville pour offrir aux occupants « l'expérience maison ». Cette technologie SIM (structure indépendante modulaire) permet de concevoir des unités d'habitation distinctes, structuralement indépendantes les unes des autres, ce qui veut dire que chaque unité possède ses propres murs, plancher et plafond, pour un rendement acoustique presque parfait.

Le projet sera aussi agrémenté d'une série de services qui bonifieront l'expérience de vie des gens, tels une piscine, un jardin communautaire, une salle d'exercices, un lounge commun, un service de conciergerie 24/7 et un lave-auto. Bref, tout pour rendre le quotidien plus simple et agréable !

