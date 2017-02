Avis aux médias - Engagements de la Ville envers les conseils consultatifs montréalais







MONTRÉAL, le 20 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le maire de Montréal, M. Denis Coderre, invite les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle il procédera à une annonce importante à l'égard des conseils montréalais.

Cet événement se déroulera en présence de Mme Cathy Wong, présidente du Conseil des Montréalaises; de Mme Marie-Aline Vadius, présidente du Conseil interculturel de Montréal, et de M. François Marquette, président du Conseil jeunesse de Montréal.

Seront également présents M. Frantz Benjamin, président du conseil de la Ville de Montréal ; M. Harout Chitilian, vice-président du comité exécutif de la Ville et responsable de la réforme administrative, de la Ville intelligente et des technologies de l'information ; de M. Dimitrios Jim Beis, responsable de l'approvisionnement, des sports et loisirs ainsi que des communautés d'origines diverses ; de Mme Manon Gauthier, responsable de la culture, du patrimoine, du design, d'Espace pour la vie ainsi que du statut de la femme.

Date et heure : Le lundi 20 février 2017, à 12 h 30



Lieu : Salon Maisonneuve de l'hôtel de ville

275, rue Notre-Dame Est

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet du maire et du comité exécutif

