/R E P R I S E -- Avis aux médias - Allocution de Madeleine Paquin, Présidente et chef de la direction de Logistec Corporation/







L'INNOVATION COMME MOTEUR DE CROISSANCE DURABLE

MONTRÉAL, le 15 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le Cercle canadien de Montréal invite les membres des médias à un diner conférence en présence de Madeleine Paquin, Présidente et chef de la direction de Logistec Corporation. L'événement aura lieu le 20 février à l'Hôtel Le Centre Sheraton Montréal, 1201, boulevard René-Lévesque Ouest, à Montréal.

DESCRIPTION

Secret bien gardé du Québec inc. depuis 65 ans, Logistec est un leader nord-américain des services maritimes et environnementaux. À la tête de l'entreprise familiale, Madeleine Paquin a multiplié les occasions d'affaires pour porter les revenus Logistec à plus de 358 millions en 2015. Chez Logistec, l'innovation est l'essence même de la philosophie de gestion et agit comme moteur durable de sa croissance. En plus de présenter comment l'innovation influence les activités quotidiennes de Logistec, Madeleine Paquin suggèrera une façon dont les grandes entreprises peuvent s'en inspirer pour exercer un impact durable et stimuler l'activité économique dans leur milieu pour des générations.

AIDE-MÉMOIRE

QUOI : Conférence de Madeleine Paquin



QUI : Cercle canadien de Montréal



QUAND : 20 février 2017, à 12 h.



OÙ : Hôtel Le Centre Sheraton Montréal

1201, Boulevard René-Lévesque Ouest

Montréal

