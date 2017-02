Des jeunes montréalais à l'origine d'un partenariat de haut niveau entre Dans la rue et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés !







MONTRÉAL, le 20 févr. 2017 /CNW Telbec/ - L'Association du jeune Montréal (AJM), l'organisme Dans la rue et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) sont fiers d'annoncer la mise en place d'un nouveau partenariat permettant d'améliorer les pratiques en intervention auprès des jeunes immigrants, réfugiés ou sans statut, à risque d'itinérance. Ce partenariat est le fruit d'une collaboration entre les trois organismes participant à l'organisation de la soirée-bénéfice La Nuit du jeune Montréal, qui réunira des centaines de jeunes de la métropole, des élus et des personnalités du milieu des affaires, le vendredi 19 mai prochain à Montréal.

Forte du succès de la première édition de son événement en 2016, l'AJM récidive cette année en invitant les Montréalais à La Nuit du jeune Montréal. « Au-delà d'une levée de fonds, notre initiative vise à sensibiliser les Montréalais aux actions locales et internationales que posent les organismes que nous soutenons. Nous croyons fermement que la solidarité n'a pas de frontière et que, peu importe la classe sociale ou le pays d'origine, tout le monde a droit à un toit. », souligne Julien Nepveu-Villeneuve, porte-parole de l'Association du jeune Montréal.

Le développement d'un partenariat entre Dans la rue et le HCR Canada sera financé par une portion des retombées de la soirée afin de répondre à un enjeu de plus en plus présent : le risque d'itinérance chez les jeunes immigrants, réfugiés ou sans statut. Dans le cadre de ce partenariat, les organisations développeront une expertise permettant la formation d'intervenants et un meilleur accompagnement des jeunes réfugiés à risque d'itinérance dans les questions légales et administratives. « Devant l'augmentation du nombre de nouveaux arrivants dans nos services, nous devons agir en nous donnant les moyens financiers et pédagogiques pour répondre aux besoins de ces personnes. », explique Cécile Arbaud, directrice générale de Dans la rue.

Internationalement, la crise des réfugiés est pire que jamais et l'Association du jeune Montréal juge essentiel de continuer de mobiliser toutes les ressources à sa disposition afin de sensibiliser les Montréalais sur cet enjeu d'importance. « Avec une succession de conflits qui ne cessent de prendre de l'ampleur, aujourd'hui les jeunes représentent plus de la moitié des 21 millions de réfugiés. Ce partenariat reflète donc une volonté commune de les aider en leur assurant protection et leur procurant des outils leur permettant de bâtir des vies productives, » affirme Jean-Nicolas Beuze, représentant du HCR au Canada.

« En plus d'annoncer cet important partenariat entre les trois organismes, nous en appelons à la générosité des Montréalais afin qu'ils participent à La Nuit du jeune Montréal, vendredi le 19 mai prochain aux Entrepôts Dominion. », conclut Julien Nepveu-Villeneuve.

À propos des organismes :

Fondée en novembre 2015, l'Association du jeune Montréal est un organisme à but non lucratif ayant pour principal objectif la mobilisation de la relève autour d'enjeux nécessitant une aide monétaire urgente ou importante. En avril 2016, elle a organisé la toute première campagne québécoise de financement au profit du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. associationdujeunemontreal.com

Fondé par le Père Emmett Johns « Pops » en 1988, Le Bon Dieu dans la rue vient en aide aux jeunes sans-abri ou en situation précaire. Avec dévouement, empathie et respect, et grâce au soutien de la communauté, nous veillons à leurs besoins immédiats et travaillons avec eux afin qu'ils puissent acquérir les compétences et les ressources nécessaires pour mener une vie plus autonome et plus enrichissante. danslarue.org

Pendant plus de 65 ans, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) continue de coordonner l'action internationale visant à protéger les droits et le bien-être des réfugiés dans le monde entier. Dans la poursuite de cet objectif, il s'efforce de s'assurer que chacun puisse bénéficier du droit d'asile dans un autre pays, après avoir échappé à la violence, la persécution et la guerre dans son pays d'origine. Le HCR aide à sauver des vies et à reconstruire un futur meilleur pour des milliers de personnes forcées de quitter leur chez-soi.

