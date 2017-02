/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Cabinet de la ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique/







MONTRÉAL, le 17 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique, Mme Dominique Anglade, et le ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. David Heurtel, accompagnés du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux, vous invitent à une conférence de presse concernant l'organisme Ouranos.

Date : Le lundi 20 février 2017



Heure : 9 h



Endroit : Ouranos

550, rue Sherbrooke Ouest

Tour Ouest, 19e étage

Montréal (Québec) H3A 1B9

Veuillez confirmer votre présence auprès de Mme Caroline Renauld à l'adresse courriel suivante : caroline.renauld@economie.gouv.qc.ca

