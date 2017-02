/R E P R I S E --Invitation aux médias - Investissements importants à l'Université de Sherbrooke/







QUÉBEC, le 17 févr. 2017 /CNW Telbec/ - La ministre du Développement international et de la Francophonie, l'honorable Marie-Claude Bibeau, et la ministre responsable de l'Enseignement supérieur, Mme Hélène David, invitent les représentantes et représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle ils annonceront des investissements importants à l'Université de Sherbrooke.

Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. Luc Fortin, sera également présent à cette occasion.

DATE : Le lundi 20 février 2017



HEURE : 11 h



LIEU : Université de Sherbrooke Parc Innovation-ACELP, Pavillon P2 Salle multifonctionnelle, P2-1002 3000, boul. de l'Université Sherbrooke

