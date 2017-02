Le prix Erasmus 2017 est attribué à Michèle Lamont







AMSTERDAM, February 20, 2017 /PRNewswire/ --

La Fondation Praemium Erasmianum a attribué le prix Erasmus 2017 à la sociologue culturelle canadienne Michèle Lamont (1957). Elle est professeure de sociologie à l'université Harvard, professeure d'études américaines et afro-américaines et professeure d'études européennes titulaire de la chaire Robert I. Goldman. Elle a reçu le prix pour sa contribution soutenue à la recherche en sciences sociales dans la relation existant entre la connaissance, le pouvoir et la diversité.

(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/469319/Michele_Lamont_Image.jpg )



Mme Lamont a consacré sa carrière universitaire à étudier comment les conditions culturelles façonnent les inégalités et l'exclusion sociale et comment les groupes stigmatisés trouvent des façons de préserver leur dignité et leur estime de soi. Ses intérêts académiques portent essentiellement sur la façon dont la classe et l'ethnicité déterminent la façon dont les gens perçoivent la réalité, et sur la façon dont le bien-être des minorités influe sur le bien-être de la société dans son ensemble. Grâce à une recherche comparative internationale novatrice, elle montre que les groupes défavorisés peuvent atteindre de nouvelles formes d'estime de soi et de respect.

En recherchant des formules de réussite, elle examine les facteurs culturels et les structures institutionnelles qui peuvent créer des sociétés plus résilientes. Par ailleurs, elle montre que la diversité conduit souvent à des relations plus fortes et plus productives, tant dans la société que dans le monde universitaire. Mme Lamont tourne également son regard critique vers elle-même, en analysant les idées sur la valeur et la qualité qui soutiennent la formation du jugement dans les sciences sociales. Sa recherche sur les motifs sous-jacents de cette discussion revêt une importance particulière à un moment où l'autorité des intellectuels et leur revendication de la vérité sont de plus en plus contestées.

Avec son approche interdisciplinaire, son point de vue critique et sa vision internationale, Mme Lamont fait preuve d'excellence dans la diversité en termes de recherche et société. À ce titre, elle incarne les valeurs érasmiennes que la Fondation chérit et défend.

Biographie de Michèle Lamont

Michèle Lamont est née à Toronto et a grandi à Québec. Après avoir étudié à Ottawa et à Paris, elle a commencé sa carrière universitaire dans les universités de Stanford et de Princeton aux États-Unis, avant de s'installer à l'université de Harvard en 2003. Mme Lamont a écrit des dizaines de livres et d'articles sur des sujets tels que la culture, les inégalités sociales et l'exclusion, le racisme et l'ethnicité, les institutions et la science. Dans son livre le plus récent, « Getting Respect » (2016), elle décrit comment divers groupes stigmatisés réagissent face à l'expérience quotidienne de la discrimination. Son livre précédent, « How Professors Think » (2009) examine la façon dont le monde universitaire détermine ce qu'est une connaissance précieuse.

Sociologue de renommée internationale, Mme Lamont a joué un rôle de premier plan en reliant les domaines de recherche européens et américains au sein des sciences sociales. En 2002, elle a cofondé le Programme des sociétés prospères à l'ICRA (Institut canadien de recherches avancées). En 2016, elle a reçu un doctorat honoris causa de l'Université d'Amsterdam.

Le prix Erasmus est attribué chaque année à une personne ou une institution qui a apporté une contribution exceptionnelle aux sciences humaines, aux sciences sociales ou aux arts. Sa Majesté le Roi est le parrain de la Fondation. Le prix est récompensé par 150 000 ? en espèces. Le prix sera remis en novembre 2017. Conjointement à la présentation du Prix Erasmus, un programme varié d'activités sera organisé autour de Michèle Lamont et du thème « Connaissance, puissance et diversité ».

http://www.erasmusprijs.org

Communiqué envoyé le 20 février 2017 à 06:00 et diffusé par :