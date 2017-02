/R E P R I S E -- Avis aux médias - La mobilisation pour Sainte-Marie-Saint-Jacques se poursuit/







MONTRÉAL, le 19 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Les représentantes et les représentants des médias sont priés de noter que la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques et porte-parole par intérim de Québec solidaire, Manon Massé, tiendra une conférence de presse sur la préservation de la circonscription de Sainte-Marie-Saint-Jacques avec des élu.e.s ainsi que des acteurs et actrices de la communauté à Le PAS de la rue le lundi 20 février à 10h30.

Les personnalités suivantes prendront la parole :

Manon Massé, députée de Sainte-Marie - Saint-Jacques

- Denis Coderre , maire de Montréal

, maire de Montréal Valérie Plante, cheffe de l'Opposition officielle à l'Hôtel de ville de Montréal

Catherine Harel Bourdon , présidente de la CSDM

, présidente de la CSDM François Bergeron, directeur de la CDC Centre-Sud

Marie-Pier Boisvert , directrice générale du Conseil québécois LGBT

, directrice générale du Conseil québécois LGBT Robert Beaudry , directeur, Le PAS de la rue

Veuillez prendre note que Mme Massé sera disponible pour des entrevues sur place et par téléphone.

AIDE-MÉMOIRE :

Lieu : Le PAS de la rue

1575 Boulevard René-Lévesque E, Montréal

Horaire : lundi le 20 février 2017 à 10h30

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Communiqué envoyé le 20 février 2017 à 06:00 et diffusé par :