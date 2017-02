EnterpriseDB établit une nouvelle norme pour l'entreprise numérique avec le lancement de la plateforme EDB Postgres 2017







Les mises à jour des outils et de la base de données Open Source permettent des analyses plus rapides, une meilleure intégration, de plus grands ensembles de données et des configurations haute performance plus robustes

BEDFORD, Massachusetts, 20 février 2017 /PRNewswire/ -- EnterpriseDB® (EDBtm), la société de plateforme de base de données pour l'entreprise numérique, a annoncé aujourd'hui la disponibilité générale de la plateforme EDB Postgrestm 2017. La plateforme EDB Postgres est la première plateforme de gestion de base de données Open Source intégrée à réunir tous les composants requis pour gérer des données structurées et non structurées dans une seule plateforme. La version 2017 de la plateforme permet aux entreprises d'améliorer leur pouvoir décisionnel, d'explorer de nouvelles opportunités de revenus, et stimuler leur productivité avec un support amélioré pour l'intégration de données et d'analyses avancées.

« EnterpriseDB a établi une nouvelle norme en entreprise numérique en fournissant aux entreprises les capacités, la performance et la fiabilité dont elles ont besoin, avec la flexibilité et la facilité de provisioning requises par les DevOps modernes », a déclaré Marc Linster, Ph.D., vice-président directeur en charge du développement des produits chez EnterpriseDB. « La plateforme EDB Postgres 2017 améliore la performance et les capacités des outils intégrés spécifiquement conçus pour les infrastructures Postgres haute performance. Il en résulte une architecture plus puissante et mieux intégrée capable de prendre en charge les charges de travail exigeantes et complexes des applications d'entreprise numérique d'aujourd'hui. »

La nouvelle plateforme EDB Postgres 2017 comporte des perfectionnements technologiques permettant aux entreprises de :

prendre en charges des charges de travail plus difficiles et des analyses complexes ;

gérer des ensembles de données multi-téraoctets plus importants ;

construire des grappes de base de données plus flexibles prenant en charge des charges de travail dispersées géographiquement ; et

s'intégrer plus facilement aux systèmes patrimoniaux et migrer une plus large gamme de charges de travail à partir d'Oracle® grâce à notre technologie de compatibilité perfectionnée.

EDB Postgres : Quantifier le succès

Les investissements d'EnterpriseDB en recherche et développement dans la nouvelle plateforme EDB Postgres 2017 répondent directement aux défis auxquels sont confrontés de nombreuses entreprises lorsqu'elles poursuivent leurs initiatives numériques.

« Les entreprises recherchent des solutions de gestion des données agiles et flexibles qui extraient et procurent une valeur commerciale concurrentielle du déluge de données d'aujourd'hui actuel », a ajouté Terri Virnig, vice-président en charge de l'écosystème et de la stratégie énergétique chez IBM. « Nous considérons que la plateforme EDB Postgres offre la rapidité, l'échelle et la fiabilité nécessaires pour aider les clients à poursuivre leurs initiatives de transformation numérique, et nous sommes heureux d'offrir IBM Power Systems comme solution serveur haute performance afin de maximiser la valeur pour le client. »

Exécuter une transformation numérique aide les entreprises à réaliser de nouveaux niveaux d'intégration des données et d'intuition. Des recherches récentes quantifient le succès que les entreprises peuvent réaliser en transformant numériquement leurs infrastructures. La Harvard Business Review a récemment souligné dans What Companies on the Right Side of the Digital Business Divide Have in Common1 une initiative de recherche qui a examiné 344 entreprises inscrites à la cote de bourses américaines et affichant un chiffre d'affaires médian de 3,4 milliards USD dans de multiples industries majeures. Sur la base de moyennes de trois ans, les leaders du numérique (les entreprises placées dans les premiers 25 %) affichaient des marges brutes de 55 % comparé à 37 % pour les traînards du numérique (les entreprises placées dans les derniers 25 %). La tendance était la même pour les marges d'exploitation et les marges bénéficiaires. Il est clair que les entreprises doivent surmonter les défis quels qu'ils soient et s'efforcer de devenir des leaders du numérique ou en subir les conséquences.

D'après l'article : « Notre recherche indique que ces leaders abordent l'opportunité numérique avec une mentalité stratégique différente et mettent cette opportunité à exécution avec un modèle d'exploitation différent. Il est évident que les données et les analyses sont essentielles. Les entreprises de premier plan sont plus susceptibles d'avoir une stratégie d'acquisition de données intégrale et de se différencier de leurs concurrents en fonction de leur plateforme de données. »

EDB Postgres : La nouvelle norme pour l'entreprise numérique

La plateforme EDB Postgres jouit d'une très bonne acceptation de la part du marché des entreprises Fortune 500 et Forbes Global 2000 dans divers secteurs, y compris les technologies de l'information, les assurances, les services financiers, l'administration, les soins de santé, la fabrication et les télécommunications.

Dans le secteur des télécommunications, par exemple, des pressions concurrentielles ont entraîné un changement profond à l'heure où les entreprises de télécommunications constatent une augmentation continue des nouveaux appareils numériques et des modèles d'entreprise changeants en termes de prestation de services, tandis que les produits voix et messagerie traditionnels sont devenus banalisés, forçant les prix vers le bas. Par conséquent, les entreprises de télécommunications ont fait preuve de dynamisme dans leur adoption des technologies Open Source pour moderniser leurs opérations, trouver des efficacités et une flexibilité accrues et réduire l'enfermement propriétaire pour fonctionner avec plus d'agilité et réduire les coûts.

EnterpriseDB entretient des partenariats avec de nombreuses grandes entreprises de télécommunications dans le monde, y compris l'un des opérateurs sans fil régionaux les plus importants des États-Unis (« Opérateur »). L'Opérateur a lancé une initiative d'entreprise visant à adopter davantage de logiciel Open Source pour plusieurs des mêmes raisons que d'autres dans le secteur des télécommunications. En tant que premier candidat de la société pour une solution logicielle Open Source dans le centre de données, l'Opérateur a choisi de migrer une application 100TB cruciale à la mission de son système patrimonial, Oracle® Exadata, à la plateforme EDB Postgres et à Cloudera (Hadoop).

La migration d'Oracle à la plateforme EDB Postgres a réduit de plusieurs millions de dollars le coût d'exécution de l'application en remplaçant le système patrimonial coûteux par la plateforme EDB Postgres et Cloudera, qui sont toutes deux des solutions de gestion des données Open Source à faible coût. La migration a été complétée en deux semaines, EnterpriseDB ayant géré le projet pour assurer son succès rapide.

EDB Postgres : Principales mises à jour

La plateforme EDB Postgres permet une intégration à travers différentes bases de données et prend en charge la combinaison des données non structurées des solutions NoSQL aux données transactionnelles de systèmes structurés et relationnels. La plateforme offre le choix de deux versions de serveur de base de données : (i) EDB Postgres Standard Server, une base de données Open Source PostgreSQL ; ou (ii) EDB Postgres Advanced Server, une version optimisée de PostgreSQL assurant une performance étendue de classe entreprise, l'évolutivité ainsi que des fonctionnalités et des capacités de sécurité. Principales optimisations et mises à jour de la version 2017 :

EDB Postgrestm Advanced Server 9.6 : Des perfectionnements en termes de performance et une évolutivité horizontale et verticale optimisée augmentent la capacité de la base de données à prendre en charge des charges de travail analytiques plus importantes et plus complexes. La fonctionnalité d'interrogation parallèle d'EDB Postgres Advanced Server 9.6 permet aux clients de combiner des opérations transactionnelles traditionnelles à des analyses. EDB Postgres Advanced Server comporte également des avancées en termes de réplication de données synchronisées qui améliorent le développement de la capacité et la disponibilité. Désormais, les entreprises peuvent donc déployer EDB Postgres Advanced Server pour prendre en charge des charges de travail présentant des taux de transactions accrus, de plus grandes bases de données et des exigences plus analytiques.



En outre, EDB Postgres Advanced Server comporte DBMS_AQ, une capacité DBMS Advanced Queuing comme celle d'Oracle qui facilite la messagerie entre les applications. Les systèmes transactionnels, par exemple, sont mieux capables de communiquer avec les systèmes d'expédition, d'inventaire et de chaîne logistique grâce à DBMS_AQ. EnterpriseDB a développé DBMS_AQ de façon à assurer sa compatibilité avec Oracle pour les entreprises qui migrent des bases de données. Toutes les entreprises bénéficieront toutefois d'une intégration d'application facilitée grâce à cette fonctionnalité, qu'elles utilisent ou non Oracle ou migrent à partir d'Oracle. EDB Postgres Advanced Server 9.6 a également intégré des sous-procédures imbriquées et des indications parallèles de style Oracle.

EDB Postgrestm Replication Server 6.1 : EDB Postgres Replication Server 6.1, qui fait partie de l'intégration Suite, est intégré à la plateforme EDB Postgres 2017. Les mises à jour de l'outil optimisent la performance de synchronisation à travers de multiples zones géographiques, une fonctionnalité critique pour les applications d'entreprise numérique actuelles. Grâce à ces nouvelles optimisations, EDB Postgres Replication Server est désormais compatible avec Oracle 12c et SQL Server 2012 et 2014, et crée de meilleures opportunités pour ces utilisateurs d'exploiter EDB Postgres.



À l'heure où les entreprises utilisent la réplication de manière plus stratégique avec leurs architectures et leurs applications, elles commencent à exiger des outils de réplication offrant une performance et une flexibilité améliorées. Les avancées développées par EnterpriseDB pour la base de données et les outils répondent à ces nouvelles exigences.

EDB Postgrestm Backup and Recovery 2.0 : EDB Postgres Backup and Recovery 2.0, également intégré à la plateforme EDB Postgres comme outil de la Management Suite, comporte de nouvelles optimisations destinées à l'administrateur de base de données. De nouveaux contrôles de précision facilitent et accélèrent considérablement les processus pour les ABD qui gèrent des infrastructures distribuées de plus en plus complexes et travaillent afin d'assurer un temps de disponibilité constant.



L'une des nouvelles fonctionnalités, par exemple, est une sauvegarde incrémentielle au niveau bloc, qui réduit le temps requis pour les sauvegardes de plusieurs heures à une petite fraction d'heure en sauvegardant uniquement ce qui a été modifié depuis la sauvegarde précédente. Ceci donne aux ADB davantage de flexibilité pour tester différents scénarios de sauvegarde.

EDB Postgres : Prix, disponibilité et téléchargements de logiciel

La plateforme EDB Postgres 2017 est disponible sous forme d'abonnement comprenant tous les composants de solutions de gestion de données, l'assistance, les mises à niveau logicielles et un accès à une grande partie du réseau de partenaires EDB Postgres. La plateforme EDB Postgres peut être déployée quasiment à partir de zéro, dans des environnements conteneurs ou dans des environnements cloud publics, privés et hybrides. EDB Postgres est basé sur des normes et Open Source et s'exécute sur tous les principaux systèmes d'exploitation, y compris diverses distributions de Linux et Windows.

Découvrez la plateforme EDB Postgres 2017 dans le cadre du webinaire du 23 février« Advances in Postgres Set New Digital Business Standard » (les perfectionnements de Postgres établissent une nouvelle norme d'entreprise numérique) :

Enregistrez-vous pour le webinaire prévu pour 8 h (heure de l'Est)

Enregistrez-vous pour le webinaire prévu pour 13 h (heure de l'Est)

Pour démarrer avec la plateforme EDB Postgres 2017, téléchargez EDB Postgres Advanced Server ici ou contactez sales@EDBPostgres.com.

À propos d'EnterpriseDB® (EDBtm) Corporation

EnterpriseDB® (EDBtm), la société de plateforme de base de données pour l'entreprise numérique, fournit la plateforme de données Open Source de premier plan pour les nouvelles applications, l'établissement d'une nouvelle plateforme cloud, la modernisation d'applications et la migration patrimoniale. EnterpriseDB s'intègre aux technologies et aux infrastructures d'entreprise pour la gestion cloud hybride, l'intégration de données et l'entreposage de données. Nos clients bénéficient de la plateforme de gestion de données la plus fiable, performante, flexible, ouverte et rentable disponible sur le marché. EnterpriseDB a son siège à Bedford, dans le Massachusetts, et compte 16 bureaux dans le monde. Pour plus d'informations, visitez www.EDBPostgres.com.

EnterpriseDB est une marque déposée d'EnterpriseDB Corporation. EDB et EDB Postgres sont des marques de commerce d'EnterpriseDB Corporation. Les autres marques de commerce peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

CONTACTS POUR LES MÉDIAS

Nancy Scott Cairbre Sugrue EnterpriseDB Sugrue Communications +1 781.357.3090 +44 (0)1932 429 779 Nancy.Scott@EDBPostgres.com Cairbre@Sugruecomms.com

1 Robert Brock, Marco Iansiti, et Karim R. Lakhani, What Companies on the Right Side of the Digital Divide Have in Common (Harv. Bus. Rev., Jan. 31, 2017).

Logo - http://mma.prnewswire.com/media/319928/enterprisedb_corporation_logo.jpg

Communiqué envoyé le 20 février 2017 à 03:00 et diffusé par :