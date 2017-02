Centrale CHO Morcenx: 1er moteur Jenbacher réceptionné avec succès







Suite à la remise en route de la centrale CHO Morcenx le 21 janvier 2017, après la réalisation des travaux d'optimisation, le protocole d'essais de réception du premier moteur Jenbacher s'est conclu avec succès le 18 février.

Devant le défi technique que représente cette innovation majeure, le motoriste et les équipes de CHO Power ont communément décidé de soumettre le moteur à des tests de mise en service extrêmement exigeants qui ont duré plusieurs semaines. Conformément au protocole de réception, incluant en particulier un essai de 48 heures, le moteur a délivré sa puissance minimale garantie (1,5 MWe) avec une fiabilité de 100 %.

Cette phase de tests a également permis de valider l'entière compatibilité du moteur au gaz de synthèse produit par la centrale CHO Morcenx à partir de la gazéification de Combustibles Solides de Récupération (CSR) et de biomasse. Elle a enfin permis de valider le fonctionnement simultané du moteur à gaz et de la turbine à vapeur.

La prochaine étape consiste désormais à réceptionner le second moteur Jenbacher. Rigoureusement identique au premier, il bénéficiera directement de l'expérience acquise ces dernières semaines en termes de réglages et d'optimisations techniques.

A propos d'EUROPLASMA

Au coeur des problématiques environnementales, EUROPLASMA conçoit et développe des solutions plasma innovantes destinées à la production d'énergies renouvelables et à la valorisation des déchets dangereux ainsi qu'à des applications connexes vers des industries multisectorielles soucieuses de réduire leur empreinte environnementale. L'action EUROPLASMA est cotée sur Alternext (FR0000044810-ALEUP). Pour plus d'informations: www.europlasma.com

Contact :

Anne BORDERES - Chargée de Communication

Tel: +33-(0)-556-497-000 - contactbourse@europlasma.com

