Lacement du DOC Skate : le skateboard électrique de Nilox

Après le succès du DOC Hoverboard et du DOC PRO line-up, Nilox lance une nouvelle planche pouvant atteindre 15 km/havec une autonomie de 25 km

Nilox (http://www.nilox.com) lance DOC Skate, le skateboard électrique de la marque de technologies sportives italienne d'Esprinet Group.

Le DOC Skate est le nouvel accessoire incontournable. Il fait suite au succès du DOC Hoverboard, qui s'était classé numéro un des ventes sur le marché des planches gyroscopiques en Italie, et du DOC PRO, trottinette électrique ayant recueilli le plus grand nombre de vues sur YouTube au cours du dernier mois. C'est un appareil unique et extrêmement ludique qui combine design urbain et technologie novatrice. Et grâce à la combinaison d'un gyroscope, d'un accéléromètre et d'un algorithme, le DOC Skate procure à son utilisateur l'impression de flotter littéralement dans les airs et de surfer une vague électrique.

Le DOC Skate propose deux modes : un mode Lent, recommandé pour les débutants avec une vitesse maximum de 6 km/h atteinte en 3 secondes, et un mode Rapide, recommandé pour une pratique plus experte et capable d'atteindre 15 km/h en 5 secondes. Le DOC Skate se recharge en seulement 2,5 heures et dispose d'une autonomie garantie de 25 km.

Toutes les fonctions du DOC Skate sont contrôlées par une petite télécommande qui permet à l'utilisateur de sélectionner le sens de la marche (avant/arrière), d'accélérer en déplaçant le levier de contrôle vers l'avant, ou de ralentir en déplaçant le levier de contrôle vers l'arrière.

Stable et facile à transporter grâce à sa poignée intégrée, le DOC Skate est disponible en trois versions différentes : bois/bleu, bois/noir et noir total « PLUS » avec connexion Bluetooth. En parallèle, Nilox a créé une nouvelle appli, NILOX DOC, compatible avec le skate et avec d'autres produits Bluetooth de sa gamme électrique (la planche gyroscopique DOC+ OFF ROAD et la trottinette électrique DOC PRO). Cette appli permet à l'utilisateur de consulter ses trajets, sa vitesse, ou ses endroits favoris, et de partager ses aventures en DOC+ SKATE avec ses amis.

Pour marquer le lancement du Nilox DOC Skate, les distributeurs ont pu commander le produit à prix spécial pendant un mois afin de le rendre encore plus attrayant auprès du public. Nilox a également annoncé son intention de développer ses activités en Allemagne, en France et au Royaume Uni.

À propos de Nilox :

Nilox (http://www.nilox.com) est la marque de technologies sportives d'Esprinet Group. Grâce à une politique d'investissements en recherche et développement ainsi qu'en marketing produit, Nilox a accès aux technologies les plus novatrices et peut les commercialiser efficacement sur le marché. C'est notamment le cas de la gamme DOC qui, en plus de la planche gyroscopique, propose des trottinettes et des skateboards électriques pour une mobilité plus responsable tout en restant ludique, ou encore bodyguard, le premier système de sécurité portable. Le catalogue de la marque comprend aussi une vaste gamme de caméras embarquées (MINI, F-60, EVO et lignes 360), d'appareils portables et de solutions informatiques professionnelles. Nilox est distribuée en Italie, en Espagne, en Allemagne, en France, au Royaume-Uni, en République tchèque et au Moyen-Orient.

