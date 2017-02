INRIX dévoile sa fiche d'évaluation de la circulation en 2016 qui classe 628 villes européennes de 23 pays en fonction de leur taux de congestion







LONDRES, 20 février 2017 /PRNewswire/ -- INRIX a publié aujourd'hui sa toute dernière fiche d'évaluation de la circulation. Sur la base d'une nouvelle méthodologie, l'analyse s'est étendue à 1 064 villes dans 38 pays, ce qui en fait la plus grande étude jamais réalisée sur les embouteillages. En Europe, l'analyse a porté sur un nombre record de 628 villes réparties dans 23 pays.

Moscou se trouve au sommet du classement des villes les plus congestionnées d'Europe. L'an dernier, ses conducteurs ont passé 91 heures dans les embouteillages aux heures de pointe. Les conducteurs de Moscou ont passé plus de 25 % de leur temps de conduite total (heures de pointe ou non) dans les embouteillages. Londres (73 heures) figure en deuxième du classement, suivie de Paris (65 heures) et d'Istanbul (59 heures), puis de Krasnodar en Russie (56 heures). Parmi les autres grandes villes qui occupent les 25 premières places européennes figurent Zurich (54 heures), Oslo (47 heures), Bruxelles (41 heures), Madrid (40 heures), Vienne (39 heures), Rome (35 heures) et Stockholm (35 heures).

« L'Europe est un continent abritant 743 millions d'habitants sur une superficie d'un peu plus de 10 millions de kilomètres carrés, soit une population de moitié supérieure à celle du continent nord-américain concentrée sur un territoire moitié moins vaste. Il n'est donc pas étonnant que bon nombre des grandes villes d'Europe occupent les 25 premières places du classement mondial », a déclaré Graham Cookson, économiste en chef chez INRIX. « Pour faire face à ce problème, les gouvernements doivent envisager des options audacieuses telles que le travail à distance et l'investissement dans les mégadonnées pour créer des systèmes de transport plus efficaces et intelligents. »

Tableau 1 : Fiche INRIX d'évaluation des conditions de circulation en 2016 ? Les 25 villes les plus congestionnées d'Europe en 2016

Classement Ville européenne Pays Heures de pointe passées dans les embouteillages en 2016 % du temps de conduite total passé dans les embouteillages (heures de pointe ou non) 1 Moscou Russie 91 25,2 2 Londres Royaume-Uni 73 12,7 3 Paris France 65 11,4 4 Istanbul Turquie 59 18,6 5 Krasnodar Russie 56 24,3 6 Zurich Suisse 54 18,2 7 Saint-Pétersbourg Russie 53 20,0 8 Sotchi Russie 49 24,4 9 Munich Allemagne 49 14,5 10 Nizhny Novgorod Russie 47 19,7 11 Oslo Norvège 47 12,7 12 Cologne Allemagne 46 13,2 13 Stuttgart Allemagne 46 13,6 14 Bruxelles Belgique 41 12,3 15 Hambourg Allemagne 41 13,9 16 Berlin Allemagne 40 12,7 17 Madrid Espagne 40 12,7 18 Manchester Royaume-Uni 39 9,9 19 Francfort Allemagne 39 10,8 20 Vienne Autriche 39 12,9 21 Lausanne Suisse 36 11,0 22 Ruhrgebiet Allemagne 36 8,7 23 Hanovre Allemagne 36 11,3 24 Rome Italie 35 11,1 25 Stockholm Suède 35 10,7

Sur les 23 pays européens analysés dans le cadre de la fiche d'évaluation d'INRIX, la Russie affiche la plus forte moyenne d'heures d'embouteillages (41 en 2016), dépassant la Turquie (33 heures), le Royaume-Uni (31 heures) et l'Allemagne (29 heures), puis la Slovaquie (28 heures).

Tableau 2 : Fiche INRIX d'évaluation des conditions de circulation en 2016 ? Les 23 pays les plus congestionnés d'Europe en 2016

Classement Pays Nombre de villes analysées Heures de pointe passées dans les embouteillages en 2016 1 Russie 102 41 2 Turquie 15 33 3 Royaume-Uni 87 31 4 Allemagne 62 29 5 Slovaquie 1 28 6 Suisse 22 27 7 Norvège 8 27 8 Pologne 7 27 9 Luxembourg 2 27 10 Suède 5 24 11 Autriche 12 24 12 Irlande 10 23 13 France 123 22 14 Belgique 10 21 15 Finlande 3 20 16 Espagne 45 19 17 Pays-Bas 18 19 18 Hongrie 7 17 19 République Tchèque 10 16 20 Slovénie 2 16 21 Danemark 10 16 22 Portugal 7 16 23 Italie 60 14

Comparaison entre les villes d'Europe et celles du reste du monde

Au niveau mondial, Los Angeles figure en tête de la liste des villes les plus congestionnées au monde. Ses conducteurs ont passé en moyenne 104 heures de pointe dans les embouteillages en 2016. Los Angeles est suivie de Moscou (91 heures), New York (89 heures), San Francisco (83 heures) et Bogota (80 heures). Quelques sept villes européennes occupent les 25 premières places du classement mondial dont Londres (septième) et Paris (neuvième) qui figurent dans les 10 premières aux côtés de Moscou.

Tableau 3 : Fiche INRIX d'évaluation des conditions de circulation en 2016 ? Les 25 villes les plus congestionnées du monde en 2016

Classement Ville du monde Pays Continent Heures de pointe passées dans les embouteillages en 2016 % du temps de conduite total passé dans les embouteillages (heures de pointe ou non) 1 Los Angeles États-Unis Amérique du Nord 104 12,7 2 Moscou Russie Europe 91 25,2 3 New York États-Unis Amérique du Nord 89 12,8 4 San Francisco États-Unis Amérique du Nord 83 12,8 5 Bogota Colombie Amérique du Sud 80 31,8 6 Sao Paulo Brésil Amérique du Sud 77 20,8 7 Londres Royaume-Uni Europe 73 12,7 8 Atlanta États-Unis Amérique du Nord 71 10,0 9 Paris France Europe 65 11,4 10 Miami États-Unis Amérique du Nord 65 8,7 11 Bangkok Thaïlande Asie 64 23,2 12 Mexico City Mexique Amérique du Nord 62 13,3 13 Washington; DC États-Unis Amérique du Nord 61 11,3 14 Dallas; TX États-Unis Amérique du Nord 59 6,6 15 Istanbul Turquie Europe 59 18,6 16 Boston; MA États-Unis Amérique du Nord 58 13,4 17 Chicago; IL États-Unis Amérique du Nord 57 10,2 18 Krasnodar Russie Europe 56 24,3 19 Jakarta Indonésie Asie 55 17,3 20 Seattle; WA États-Unis Amérique du Nord 55 12,6 21 Zurich Suisse Europe 54 18,2 22 Saint-Pétersbourg Russie Europe 53 20,0 23 Montréal Canada Amérique du Nord 52 14,0 24 Houston; TX États-Unis Amérique du Nord 52 7,1 25 Rio de Janeiro Brésil Amérique du Sud 51 15,8

Visitez le site www.inrix.com/scorecard pour consulter :

un rapport complet sur les fiches d'évaluation de la circulation en 2016 incluant tous les classements européens et mondiaux ;

une page web interactive contenant des données et des informations pour les 1 064 villes et les 38 pays.

