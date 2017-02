ABB signe une alliance stratégique avec DigiValet







SINGAPOUR, February 20, 2017 /PRNewswire/ --

Un partenariat destiné à développer une solution intégrant DigiValet à l'écosystème d'automatisation des bâtiments d'ABB

DigiValet, la société créatrice de la première solution sur tablette pour chambres d'hôtel utilisée par les plus grands hôtels du monde, a annoncé aujourd'hui avoir conclu une alliance stratégique avec ABB. Dans le cadre de cette alliance, DigiValet et ABB collaboreront pour intégrer les solutions de DigiValet à la fameuse suite de produits d'automatisation de bâtiments KNX d'ABB.

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/469370/DigiValet_Guest_Room_Solution_Logo.jpg )

À ce sujet, M. Rahul Salgia, le fondateur et PDG de DigiValet a déclaré : « Cette alliance marque la fusion entre les solutions d'expérience en chambre d'hôtels de nouvelle génération de DigiValet et le portefeuille de solutions d'automatisation de bâtiments d'ABB. Nous proposerons ensemble une solution qui offrira aux exploitants d'hôtels une valeur ajoutée ainsi que la possibilité de se différencier grâce à une meilleure compréhension des besoins et des préférences de leurs clients se traduisant par la personnalisation de chaque aspect de leur séjour. »

Mike Mustapha, directeur général des produits destinés aux bâtiments d'ABB, a ajouté : « Cette collaboration permet à deux grands fournisseurs de technologies de collaborer afin d'offrir une valeur ajoutée à l'industrie hôtelière à l'aide de solutions qui contribueront à réduire les coûts d'exploitation grâce à l'intelligence acquise par les capteurs. »

À propos de DigiValet

DigiValet est la première solution complète d'expérience en chambre d'hôtel qui permet aux clients d'utiliser aisément les services offerts dans les chambres et au sein de l'hôtel : du réglage de la température ambiante, de l'éclairage ou des stores aux commandes de la télévision, du choix d'un film sur Netflix au streaming de contenu depuis leur smartphone et de la commande de repas, à la prise de rendez-vous dans un spa, en passant par la réservation d'une table au restaurant.

DigiValet met à la disposition des hôtels une technologie de pointe qui transforme et personnalise l'expérience en chambre de chaque client tout en enregistrant de précieuses données de gestion de la relation client qui permettent aux hôtels de personnaliser le séjour de chacun de leurs clients. Avec des bureaux et des équipes de soutien dans plusieurs pays à travers le monde, DigiValet est à ce jour utilisée dans plus de 12 000 chambres.

Depuis son lancement en 2008, DigiValet est devenue la solution en chambre à laquelle font confiance des hôtels de luxe de premier plan à travers le monde, y compris les hôtels Armani, St. Regis, Andaz by Hyatt, ITC, Corinthia, Sofitel SO, Address ou encore Oberoi.

Pour plus d'informations, veuillez visiter le site : http://www.digivalet.com

Contact pour les médias : anuradha.paraskar@digivalet.com

Communiqué envoyé le 19 février 2017 à 20:00 et diffusé par :