Consolidation des liens avec la Chine - Le maire de Montréal rencontre le nouveau maire de Shanghai et inaugure la Maison de Montréal à Shanghai







MONTRÉAL, le 19 févr. 2017 /CNW Telbec/ - Le maire de Montréal et responsable des relations internationales, l'honorable Denis Coderre, également président de Metropolis, l'association mondiale des grandes métropoles, est revenu enthousiaste de la brève mission qu'il a réalisé en Chine, du 16 au 19 février, et qui visait notamment à souligner le vol inaugural de la nouvelle liaison aérienne directe d'Air Canada entre Montréal et Shanghai.

« Cette nouvelle liaison aérienne, dont j'avais fait la promotion lors de mon voyage en Chine à l'automne 2015, contribuera à favoriser la synergie entre nos deux métropoles. En outre, ces vols quotidiens seront un formidable tremplin pour renforcer nos relations et ce, dans plusieurs secteurs, notamment le développement des affaires, la culture, le tourisme, l'éducation, les sciences et la technologie », a déclaré le maire de Montréal.

Rencontre avec le nouveau maire de Shanghai M. Ying Yong

M. Coderre a eu l'honneur d'être le premier maire étranger à être reçu par le nouveau maire de Shanghai, M. Ying Yong, qui assume ses nouvelles fonctions depuis le 20 janvier. Dans le cadre d'un entretien chaleureux, les deux hommes ont convenu de bâtir sur les acquis et d'approfondir les échanges au bénéfice mutuel des citoyens des deux métropoles. Dans l'immédiat, la rencontre a pavé la voie à la conclusion d'un accord de collaboration entre Tourisme Montréal et la Commission du tourisme de Shanghai, visant à faciliter les flux touristiques de part et d'autres. Dans quelques semaines, une délégation de Shanghai dirigée par un Vice-Maire viendra étudier l'approche de Montréal eu égard aux aînés.

Conférencier

À titre de conférencier d'honneur, le maire de Montréal s'est également adressé à un parterre d'invités à l'occasion d'un dîner gala soulignant l'établissement de la nouvelle liaison arienne, événement organisé conjointement par le Conseil d'affaires Canada-Chine et la Chambre de commerce canadienne à Shanghai. Le maire a notamment souligné que les déplacements ainsi facilités ouvrent la porte à l'intensification des liens économiques entre les deux métropoles.

Inauguration de La Maison de Montréal à Shanghai

Le maire de Montréal a de plus pris part à l'inauguration de La Maison de Montréal en présence du président de l'Université Normale de Shanghai (SHNU), M. ZHU Ziqiang.

La Maison de Montréal, une initiative entre l'Université du Québec à Montréal et la SHNU, sera notamment un lieu d'échanges académiques de haut niveau entre les étudiants de Shanghai et de Montréal. La Maison de Montréal fera notamment la promotion de l'enseignement du français à Shanghai et favorisera les échanges d'étudiants dans divers domaines, dont la gestion des affaires. La Maison constituera une vitrine et un outil permettant à promouvoir plus à fonds les relations Montréal-Shanghai.

M. Coderre a par ailleurs eu l'occasion de s'entretenir avec des étudiants chinois diplômés des universités montréalaises - Montréal ayant notamment été reconnue récemment comme la meilleure ville universitaire au monde.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet du maire et du comité exécutif

