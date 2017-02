La Ville annonce un concours d'architecture et d'ingénierie pour le remplacement du viaduc Van Horne-Rosemont et le réaménagement de ses abords







MONTRÉAL, le 19 févr. 2017 /CNW Telbec/ - M. Lionel Perez, responsable des infrastructures au comité exécutif de la Ville de Montréal, et M. Marc-André Gadoury, responsable du dossier vélo au sein de l'Administration Coderre, ont annoncé, à l'occasion d'une conférence de presse, la tenue d'un concours d'architecture et d'ingénierie pour le remplacement du viaduc Van Horne-Rosemont, ainsi que le projet de réaménagement du tronçon du boulevard Rosemont entre les rues Saint-Denis et Saint-Hubert.

« Le viaduc atteindra d'ici quelques années sa durée de vie utile. Nous saisissons cette opportunité pour repenser le concept même du viaduc et améliorer tout le secteur pour en faire un milieu de vie plus convivial et à échelle humaine. Dans cet esprit, nous allons organiser un concours d'architecture et d'ingénierie pour avoir un nouveau lien d'envergure, digne d'une métropole du 21e siècle », a déclaré M. Lionel Perez.

Compte tenu de son positionnement géographique, de la présence du métro Rosemont, de la bibliothèque Marc-Favreau, de nouvelles unités d'habitation et des logements sociaux, ce concours s'inscrit très bien dans le cadre du réaménagement du secteur. Nous ne ferons pas les projets à la pièce mais avec une vue d'ensemble et à long terme. Le nouveau viaduc offrira aussi plus de place pour le transport actif, pour les vélos et les piétons, et plus de verdissement des espaces », a ajouté M. Marc-André Gadoury.

La Ville de Montréal lancera le concours en 2017 avec un objectif de choisir le design retenu en 2018. D'ici son remplacement, la Ville continuera d'entretenir le viaduc. Il a été construit en 1971 et est localisé en partie sur le territoire des arrondissements du Plateau-Mont-Royal, de Rosemont-La Petite-Patrie et aux portes de l'arrondissement d'Outremont.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet du maire et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 19 février 2017 à 13:30 et diffusé par :